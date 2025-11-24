Cerrar X
Tom Cruise felicita a Iñárritu por aniversario de 'Amores Perros'

El director y protagonista de películas como 'Top Gun' y 'Jack Reacher' reconoció que la película del mexicano es una de sus favoritas

El actor estadounidense Tom Cruise felicitó  este lunes al mexicano Alejandro González Iñarritú por el aniversario de "Amores Perros".

A través de redes sociales, el protagonista de "Misión Imposible" publicó el siguiente mensaje:

"Felicitaciones a mi amigo Alejandro G. Iñárritu por esta increíble instalación artística que celebra 25 años de Amores Perros y el arte del cine a nivel mundial."

En el video compartido se muestra al actor caminando en una habitación adaptada para la proyección de una película, mientras comparte un poco de su experiencia al ver este famoso filme. 

Aseguró que al experimentar el primer rodaje del mexicano, lo marcó tanto que la proyectaba en su casa. Además, destacó que ambos tienen una amistad hoy en día y llevarán a cabo un proyecto juntos.

Entrega Oscar honorario a Cruise

Hace unos días, el director mexicano le entregó un Oscar honorífico al intrépido actor, quien aseguró que "es mexicano".

Durante su discuro, el también director estadounidense reconoció la película al declararse fan de la misma.


