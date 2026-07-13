El primer tráiler completo dedica gran parte de su duración a un montaje de la trayectoria de Tom Cruise antes de mostrar apenas unos segundos del filme

Inicio / Escena / Tom Cruise luce irreconocible en película 'Digger' de Iñárritu

El actor estadounidense Tom Cruise reveló este lunes los primeros avances de la película "Digger", producida por el mexicano Alejandro González Iñárritu.

Su anuncio lo hizo a través de redes sociales, donde afirmó que el filme llegaría a las taquillas el próximo 2 de octubre.

Digg. Or Die. DIGGER. Only in theaters October 2. pic.twitter.com/jDCOyl8bXU — Tom Cruise (@TomCruise) July 13, 2026

En esta película, Cruise interpreta a un excéntrico magnate petrolero que provoca un desastre ecológico de enormes proporciones, quien está convencido de que él es el único capaz de salvar a la humanidad.

Muchos espectadores aseguraron que, en las primeras imágenes, ni siquiera reconocieron que se trataba de Tom Cruise.

A lo largo del video se muestra como el protagonista de Misión: Imposible y Jerry Maguire con sobrepeso y lleno de canas.

González Iñárritu describe la cinta como 'comedia de proporciones catastróficas'

El director Alejandro González Iñárritu describió la cinta como una "comedia de proporciones catastróficas", mientras que Cruise afirmó que es uno de los personajes más desafiantes de su carrera y que nunca antes había trabajado en un proyecto similar.

Otro detalle que generó conversación fue el propio avance. El primer tráiler completo dedica gran parte de su duración a un montaje de la trayectoria de Tom Cruise antes de mostrar apenas unos segundos de Digger.

Además de Cruise, el reparto incluye a Sandra Hüller, John Goodman, Riz Ahmed, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde y Emma D'Arcy.

Con este primer anuncio, Digger se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de Warner Bros., para 2026 y como un posible vehículo para que Tom Cruise busque reconocimiento en la temporada de premios.