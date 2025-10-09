'Tron: Ares', un viaje digital hacia la humanidad

La popular franquicia de "Tron", nacida en 1982, tiene un nuevo capítulo listo para llegar a las pantallas. "Tron: Ares", en donde se explora qué significa ser humano cuando colisiona el mundo digital con el mundo real.

Esta tercera presenta a Ares (Jared Leto), un sofisticado programa digital, que es enviado al mundo real para una peligrosa misión.

A medida que experimenta su entorno y contacta con la humanidad, su percepción y conciencia evolucionan hasta preocuparse de cómo la tecnología y la humanidad pueden convivir.

Dirigida por Joachim Rønning, "Tron: Ares" también cuenta con las actuaciones de Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Gillian Anderson y Jeff Bridges, entre otros.

“Ares siempre fue un hueso duro de roer. Básicamente es inteligencia artificial y desde la primera película se presentaron ideas y cosas que ahora son una realidad. La película es bastante relevante en ese sentido porque explora el futuro de la tecnología”, afirmó Leto, quien dijo ser fan de las primeras dos cintas.

Rønning destacó que hacer una tercera entrega de la franquicia fue todo un reto porque la vara estaba muy elevada.

“Quería diseñar algo nuevo, pero que a la vez resultara familiar. Lo que me atrajo del proyecto fue la mezcla de los mundos digital y real. Que un programa existiera en el mundo real me resultaba interesante; nunca había visto algo así. Y la idea de que Ares descubriera qué significa ser humano, qué se necesita para ser humano, me pareció fascinante”, dijo.

El protagonista señaló que los temas que la saga de "Tron" ha mostrado siempre suelen verse muy actuales y optimistas.

“Ares demuestra tener más humanidad que el humano que lo creó. La película sugiere que hay una manera en la que los humanos y la inteligencia artificial pueden aprender unos de otros y, con suerte, coexistir. Realmente espero que ese sea el futuro real”.

