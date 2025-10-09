Cerrar X
escena_tron_ares_e07773f903
Escena

'Tron: Ares', un viaje digital hacia la humanidad

La nueva entrega de Tron explora qué significa ser humano cuando un programa digital llega al mundo real. Jared Leto protagoniza esta visión del futuro

  • 09
  • Octubre
    2025

La popular franquicia de "Tron", nacida en 1982, tiene un nuevo capítulo listo para llegar a las pantallas. "Tron: Ares", en donde se explora qué significa ser humano cuando colisiona el mundo digital con el mundo real.

Esta tercera presenta a Ares (Jared Leto), un sofisticado programa digital, que es enviado al mundo real para una peligrosa misión.

A medida que experimenta su entorno y contacta con la humanidad, su percepción y conciencia evolucionan hasta preocuparse de cómo la tecnología y la humanidad pueden convivir.

Dirigida por Joachim Rønning, "Tron: Ares" también cuenta con las actuaciones de Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Gillian Anderson y Jeff Bridges, entre otros.

543350364_1376371427187069_2445713373325953995_n.jpg

“Ares siempre fue un hueso duro de roer. Básicamente es inteligencia artificial y desde la primera película se presentaron ideas y cosas que ahora son una realidad. La película es bastante relevante en ese sentido porque explora el futuro de la tecnología”, afirmó Leto, quien dijo ser fan de las primeras dos cintas.

Rønning destacó que hacer una tercera entrega de la franquicia fue todo un reto porque la vara estaba muy elevada.

“Quería diseñar algo nuevo, pero que a la vez resultara familiar. Lo que me atrajo del proyecto fue la mezcla de los mundos digital y real. Que un programa existiera en el mundo real me resultaba interesante; nunca había visto algo así. Y la idea de que Ares descubriera qué significa ser humano, qué se necesita para ser humano, me pareció fascinante”, dijo.

El protagonista señaló que los temas que la saga de "Tron" ha mostrado siempre suelen verse muy actuales y optimistas.

“Ares demuestra tener más humanidad que el humano que lo creó. La película sugiere que hay una manera en la que los humanos y la inteligencia artificial pueden aprender unos de otros y, con suerte, coexistir. Realmente espero que ese sea el futuro real”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T093520_165_8ad4230634
Euro por debajo de US$1.16 ante crisis política en Francia
AP_25282009222051_1bcf19f8df
Cubs superan 4-3 a Brewers y evitan barrida en serie divisional
tiktok_23e72d410b
TikTok se une a campaña para impulsar negocios nacionales
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T132925_169_78fb01f7d4
Desalojan a ministros de Palacio Nacional por tiroteo en Haití
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T131537_214_3982e19e8d
Los Ángeles considera declarar estado de emergencia por redadas
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T123455_286_2a25e0d88f
Texas investiga a Discord por permitir 'contenido extremista'
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×