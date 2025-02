¡Twenty One Pilots en Ciudad de México frente a 65 mil personas!

Twenty One Pilots se presentó en Ciudad de México con un show histórico ante más de 65 mil personas. Este concierto forma parte de su gira mundial "The Clancy World Tour", que también los llevó a otros países de América Latina como Colombia, Chile, Brasil y Argentina.

La banda celebró el lanzamiento de su álbum "Clancy" con esta gira, que incluyó tres fechas en México: CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Los fans mexicanos pudieron disfrutar de su energía y música en vivo en un espectáculo que fue inolvidable. El dúo hizo especial la noche interactuando con sus fans. Tuvieron la oportunidad de bajar a los escenarios, cantar y tocar instrumentos al lado del público.

También, el vocalista en algunas canciones pasa del escenario al techo, haciendo trucos mientras interpreta el sencillo "Car Radio".

◻️ El momento en el que Tyler Joseph aparece en las alturas, durante 'Car Radio', en uno de los mejores momentos de la noche, con Twenty One Pilots en México 🇲🇽#TheClancyWorldTour 🔴🔥 pic.twitter.com/HgAUddKfjh — CNXN Oficial (@cnxn_oficial) February 21, 2025

En otras tantas interpretaciones, el baterista está sobre los asistentes del concierto y mientras la multitud lo cargan, él toca la batería.

La potencial voz de Tyler se mantiene por varios momentos y los espectadores se dicen sentir vivos.

“Gracias” es la última palabra del concierto histórico para Twenty One Pilots y prometen que habrá más en el futuro.

Así se vivió Twenty One Pilots en Ciudad de México 🇲🇽



Te quiero mucho Twenty One Pilots ❤️‍🩹 pic.twitter.com/RPf0IHP37O — Indie 505 (@Indie5051) February 21, 2025

"The Clancy World Tour", empezó el 15 de agosto de 2024 en Denver, Colorado, y se espera que termine el 14 de mayo de 2025 en Londres, Reino Unido.

La gira es en apoyo de su séptimo álbum de estudio, "Clancy", lanzado en 2024. El tour incluye 73 shows en diferentes partes del mundo, como América del Norte, Oceanía, Europa y América Latina.

Twenty One Pilots ha estado presentando un setlist emocionante que incluye canciones como "Overcompensate", "Holding On to You", "Car Radio", "The Judge" y muchas más.

