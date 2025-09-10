Cerrar X
Escena

Twenty One Pilots demanda a Temu por vender mercancía pirata

Twenty One Pilots presentó una demanda contra la plataforma china de comercio electrónico Temu por comercializar productos sin autorización

  • 10
  • Septiembre
    2025

La banda estadounidense Twenty One Pilots presentó una demanda contra la plataforma china de comercio electrónico Temu, a la que acusan de comercializar productos con su imagen sin autorización.

De acuerdo con los abogados de Tyler Joseph y Josh Dun, la empresa ha permitido la venta de artículos como camisetas, tazas y pósters que infringen de manera flagrante los derechos de propiedad intelectual de la agrupación.

En la denuncia se señala que Temu se ha aprovechado del trabajo y la creatividad de los músicos sin su consentimiento, obteniendo ganancias de mercancía ilegal.

Por ejemplo, una camiseta oficial con valor de 35 dólares a través de distribuidores autorizados puede encontrarse en el sitio web por apenas siete dólares.

La demanda también incluye acusaciones adicionales contra la compañía china, entre ellas la presunta utilización de trabajo forzado, colaboración con el Partido Comunista Chino y la venta de productos que contendrían plomo tóxico.

Los mismos abogados que representan a Twenty One Pilots también llevan un caso en nombre del rapero MF Doom contra Temu, bajo señalamientos similares.

El fenómeno no es aislado. Cada vez más artistas recurren a medidas legales para proteger sus marcas y mercancías oficiales.

El mes pasado, socios de Benson Boone y Tate McRae presentaron demandas por venta ilegal de productos falsificados en inmediaciones de sus conciertos. 

Anteriormente, figuras como Nirvana, Harry Styles y Rod Wave también han emprendido acciones judiciales para defender sus derechos de propiedad intelectual.


