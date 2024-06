¡Un éxito apantallante! Cumple 30 años el 'El Rey León'

Fue un 24 de junio de 1994 cuando se estrenó la película El Rey León y de inmediato el rugido de Zimba dejó claro quién mandaba en la taquilla ¡y en las ventas!

Con ello, quedó demostrado que además de reinar en la selva, también lo hacía afuera de ella, convirtiéndolo en algo así como el rey Midas, pues todos los productos relacionados con la cinta gozan de gran demanda hasta la fecha.

A través del tiempo, han surgido nuevas películas a partir de la original, incluso algunos de sus personajes han tenido la propia y faltan otras más por llegar, existe una obra musical que se ha presentado en diferentes países, en distintos idiomas, y aún ofrece funciones, sobre todo en Broadway.

En México, por ejemplo, recientemente se convocó a audiciones para volver a montar el musical, el cual impulsó la carrera del cantante Carlos Rivera, quien fue el protagonista en las versiones de este país y de España.

Tras su estreno, la película ganó dos Premios Óscar a la Mejor banda sonora, de Hans Zimmer, y a la Mejor canción original, con Can You Feel the Love Tonight, de Elton John y Tim Rice. En los Globos de Oro, a esas dos categorías se sumó la de Mejor película de comedia o musical.

Su éxito fue rotundo, pues recaudó casi mil millones en la taquilla mundial, hito que ostentó durante 16 años, hasta ser desbancada por Toy Story 3 en 2010.

Cuando en 2011 la compañía relanzó la historia del pequeño león en 3D, volvió a situarse como líder de taquilla, alcanzando una recaudación de casi 30 millones de dólares en su estreno.

La banda sonora de la película fue el cuarto álbum con mayor número de ventas en la lista Billboard, en 1994, y la banda sonora con mayor éxito.

El Rey León es la única banda sonora de la historia que ha conseguido la certificación de diamante, que consiste en multiplicar por diez las ventas de un disco de platino.

El remake live-action, estrenado en el 2019, ocupó el número uno en la clasificación mundial de taquilla de películas de animación en enero de 2024.

Todo el trabajo previo a su estreno la mantiene como una de las grandes favoritas hasta hoy, pues fue la primera película de Disney en contar con un guion original, no adaptando obras ya existentes como en producciones anteriores.

Y al igual que ocurrió con el clásico de Bambi en 1942, los guionistas y dibujantes, se basaron en el comportamiento de los animales.

Para ello, contaron con un especialista en fieras salvajes, que acudió al estudio en numerosas ocasiones para ayudar a los dibujantes y debatir con los guionistas sobre el comportamiento de estos animales.

Además, el equipo de la película se desplazó a un Parque Nacional de Kenia para inspirarse en la verdadera esencia africana.

Comentarios