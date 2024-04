Vuelve Imagine Dragons con su nuevo álbum 'Loom' y gira

La reconocida banda pop, originaria de Las Vegas, Imagine Dragons anunció el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Loom.

El nuevo proyecto se lanzará el 28 de junio, marcando así el regreso de la banda dos años después del éxito de su doble álbum Mercury – Acts 1 & 2.

El álbum se compone de 10 canciones, en las que se incluye “Eyes Closed”, sencillo publicado hace dos semanas.

