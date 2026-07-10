Wes Anderson impulsa rescate de un histórico teatro

Wes Anderson participará en un evento especial cuya finalidad será recaudar fondos para la preservación del histórico Teatro Garden Oaks

El cineasta Wes Anderson regresará a su ciudad natal el próximo 17 de julio para participar en un evento especial cuya finalidad será recaudar fondos para la preservación del histórico Teatro Garden Oaks, un recinto inaugurado en 1947 que busca transformarse en un nuevo Centro de Artes y Cine.

La velada también servirá para celebrar el 30 aniversario del inicio de la carrera del director, con una presentación especial y la proyección de Bottle Rocket, la película que marcó su debut y lo dio a conocer en la industria cinematográfica.

Un homenaje a sus primeros trabajos

Además del largometraje, el programa incluirá la exhibición de cuatro cortometrajes seleccionados por el propio Anderson: Castello Cavalcanti, Hotel Chevalier, El cisne y El comedor privado del comisario de policía.

Antes de las proyecciones, el realizador sostendrá una charla con los asistentes para compartir detalles sobre su trayectoria y el desarrollo de estas producciones.

Recaudación para preservar un recinto histórico

El evento benéfico tiene como objetivo reunir recursos para rescatar el Teatro Garden Oaks, considerado uno de los cines de barrio con mayor valor histórico en Houston, y convertirlo en un espacio dedicado a las artes y al cine.

La jornada se llevará a cabo en el Zilkha Hall del Hobby Center for the Performing Arts, donde seguidores del director y amantes del cine podrán participar en esta iniciativa destinada a conservar un recinto emblemático de la ciudad.