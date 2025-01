'Wicked' lidera nominaciones a los SAG Awards

“Wicked” encabezó las nominaciones a la 31ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG) este miércoles, obteniendo cinco menciones, incluyendo mejor elenco, y nominaciones individuales para Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey.

Los incendios fuera de control que arrasaron Los Ángeles y el sur de California la noche del martes obligaron a los SAG a cancelar sus planes de anunciar las nominaciones en vivo la mañana de este miércoles. Las nominaciones fueron dadas a conocer mediante un comunicado de prensa por el sindicato, que el año pasado comenzó un acuerdo de varios años con Netflix para transmitir sus premios.

El exitoso musical “Wicked” vio aumentar sus posibilidades para los Oscar con las nominaciones de los SAG, que llegaron la mañana después de que la película fuera celebrada por los Premios del National Board of Review (NBR) en Nueva York. “Wicked” incluso recibió una nominación para el mejor elenco de dobles.

Los otros nominados para a mejor elenco son: “Anora”, “Conclave” (“Cónclave”), “Emilia Pérez” y “A Complete Unknown” (“Un completo desconocido”).

Fue anuncio especialmente bueno para el drama de Bob Dylan “A Complete Unknown”. Se llevó cuatro nominaciones, incluyendo una para Timothée Chalamet a mejor actor, y nominaciones de reparto para Edward Norton y Monica Barbaro.

Los nominados a mejor actor principal fueron en gran medida los esperados: Adrien Brody por “The Brutalist” (“El brutalista”), Daniel Craig por “Queer”, Colman Domingo por “Sing Sing”, Ralph Fiennes por “Conclave” y Chalamet.

Tras su emocionante victoria en los Globos de Oro, Demi Moore estuvo entre las nominadas a mejor actriz por “The Substance” (“La sustancia”). Se unió a ella Erivo, la revelación de “Emilia Pérez” Karla Sofía Gascón, Mikey Madison de “Anora” y Pamela Anderson por “The Last Showgirl”.

Estrellas que quedaron fuera

Sorprendentemente, quedaron fuera algunos nombres grandes. Angelina Jolie de “Maria”, la más reciente película del director chileno Pablo Larraín, no fue seleccionada, al igual que Nicole Kidman de “Babygirl”. Algunas de las actrices más aclamadas del año, Marianne Jean-Baptiste de “Hard Truths” y la ganadora del Globo Fernanda Torres de “Ainda Estou Aquí” (“Aún estoy aquí”), también fueron pasadas por alto.

“The Last Showgirl” tuvo más motivos para celebrar con una nominación inesperada para Jamie Lee Curtis como actriz de reparto. Sus compañeras nominadas son: Barbaro, Grande, Danielle Deadwyler de “The Piano Lesson” (“La lección de piano”) y Zoe Saldaña de “Emilia Perez”.

Jeremy Strong fue nominado por su actuación de reparto como Roy Cohn en la película de Donald Trump “The Apprentice” (“El aprendiz”), pero su coprotagonista, Sebastian Stan, no fue nominado ni por “The Apprentice” ni por “A Different Man” (“Un hombre diferente”). Los otros nominados para mejor actor de reparto fueron: Bailey, Norton, Yura Borisov de “Anora” y el favorito de la categoría, Kieran Culkin de “A Real Pain” (“Un dolor real”).

Algunas actuaciones de reparto ampliamente celebradas fueron ignoradas, incluyendo a Denzel Washington de “Gladiator II” (“Gladiador II”) y Guy Pearce de “The Brutalist”.

El poder predictivo de los SAG

Los Premios SAG son unos de los indicadores más precisos para los Oscar. Sus elecciones no siempre se alinean exactamente con las de la academia de cine, pero a menudo lo hacen.

Los últimos ganadores del premio a mejor elenco — “Oppenheimer”, “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), “CODA” (“CODA: Señales del corazón”) — terminaron por ganar el premio a mejor película en los Premios de la Academia. Todos excepto uno de los ganadores de actuación del SAG de los últimos tres años también han ganado en los Oscar. La única excepción fue Lily Gladstone, quien se llevó el SAG a la mejor actriz el año pasado por “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la Luna”), pero el Oscar fue para Emma Stone de “Poor Things” (“Pobres criaturas”) en los Oscar.

Con toda probabilidad, el campo de los Oscar se parecerá mucho a los nominados de los SAG. Aunque algunas actuaciones pasadas por alto aún podrían obtener una nominación al Oscar, cualquier eventual ganador del Premio de la Academia, incluido el receptor de mejor película, casi seguramente vendrá de los nominados el miércoles.

Eso es una mala noticia para “The Brutalist” de Brady Corbet, que triunfó en los Globos, pero se perdió una nominación de elenco en los SAG. La contendiente a mejor película “Sing Sing” también se llevó una sola nominación de los SAG.

“Shogun” continúa dominando

Tras arrasar en los Emmy y los Globos de Oro, “Shogun” de FX continuó imponiéndose en la competencia, obteniendo cinco nominaciones este miércoles, incluyendo mejor elenco y nominaciones individuales para Hiroyuki Sanada, Anna Sawai y Tadanobu Asano.

También le fue bien a “The Bear” (con nominaciones para Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Liza Colón-Zayas), “Hacks” (Jean Smart) y “The Diplomat” (Keri Russell, Allison Janney).

Los Premios del Sindicato de Actores de Pantalla se celebrarán el 23 de febrero en el Shrine Auditorium en Los Ángeles. La ceremonia, que será presentada por Kristen Bell, se transmitirá en vivo por Netflix. Además de los premios competitivos, Jane Fonda recibirá un galardón a la trayectoria.





