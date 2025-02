Netflix anuncia inversión de 1,000 mdd en México

Netflix apostó fuertemente por México al anunciar una inversión de mil millones de dólares en la producción de series y películas durante los próximos cuatro años.

Así lo confirmó Ted Sarandos, CEO de la plataforma, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en donde destacó que esta iniciativa impulsará el crecimiento de la industria audiovisual, generando empleo y nuevas oportunidades para el talento mexicano.

Sarandos enfatizó que la decisión de invertir en México no responde a incentivos fiscales, sino al enorme potencial del país como centro de producción.

“Hoy me complace anunciar que Netflix invertirá mil millones de dólares en la producción de series y películas en México durante los próximos cuatro años, lo que contribuirá al crecimiento de la industria audiovisual y a la creación de empleos y oportunidades en todo el país”, aseveró.

"México es un lugar increíblemente rico en talento y creatividad, por lo que decidimos invertir aquí. No se trata solo de usar locaciones mexicanas para proyectos extranjeros, sino de crear contenido original con talento local", declaró.

Con este anuncio, Netflix planea producir al menos 20 proyectos anuales en el país, consolidando a México como un actor clave en la industria del entretenimiento global.

Sheinbaum celebra la inversión y el impacto en la economía

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el anuncio y destacó la importancia de esta inversión no solo en términos de empleo y desarrollo económico, sino también en la proyección internacional de México.

"El hecho de que Netflix haya decidido invertir esta cantidad de dinero en México es una muestra de la riqueza cultural y creativa del país. Estas producciones no solo generarán empleos y crecimiento, sino que además pondrán a México en la mira del mundo", señaló la mandataria.

“La inversión que está haciendo Netflix no tiene que ver con el incentivo, es una decisión de Netflix. México es tan grandioso que decidieron invertir aquí. Como bien dicen, no solamente es la riqueza, sino también estas historias que se muestran, estas producciones son de talento mexicano. No solamente es que vienen a una locación en México para una idea de producción que se hizo en algún lugar del mundo y que resulte barato, bonito, hacer. Es la creación en México de series para Netflix, eso también cambia un poco la dinámica”, destacó.

Inversión en talento y renovación de Estudios Churubusco

Además de la producción de series y películas, Netflix destinará recursos para capacitar a nuevos talentos en el ámbito audiovisual, fomentando el desarrollo de creadores, guionistas y técnicos mexicanos.

Asimismo, se anunció que parte de la inversión se destinará a la modernización de los Estudios Churubusco, uno de los complejos cinematográficos más importantes del país. Esta renovación permitirá mejorar las condiciones de producción y fortalecer la infraestructura audiovisual de México.

Comentarios