Yuri llegará a Monterrey con su gira 'Icónica' y un show único

Es cierto que su imagen ha cambiado una y otra vez a lo largo de su carrera artística, pero su talento sigue intacto, al igual que su incansable deseo de siempre ofrecer novedades al público que la ha seguido durante tantos años y los nuevos seguidores que ha ido sumando.

Prueba de ello es su nuevo espectáculo, parte de su gira Icónica, en el que hace un repaso por su trayectoria, pero no solo al cantar desde sus primeros éxitos hasta los de la actualidad, sino al usar los vestuarios alusivos a cada una de sus épocas.

La propuesta ha tenido una gran respuesta entre el público, que se ha emocionado al verla vestida como cuando promocionaba canciones como ¿Qué te pasa?, El apagón o La maldita primavera, por mencionar algunas.

El recorrido de Yuri por los escenarios más importantes del país ha estado marcado por una capacidad inusual para reinventarse y conectar con públicos de distintas generaciones.

Su repertorio abarca desde éxitos pop que han marcado época hasta baladas románticas que se han convertido en himnos para sus seguidores.

A lo largo de más de 40 años de carrera, Yuri ha mantenido una presencia constante en la industria, como lo demuestra el éxito de su Icónica Tour, que ha registrado llenos totales.

