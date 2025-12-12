Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
yuri_canta_a_las_madres_798a11253b
Escena

Yuri obtiene Sold Out con éxito en su concierto en Monterrey

Con una Arena Monterrey abarrotada, Yuri cerró con broche de oro el año con su concierto donde estuvieron presentes miles de asistentes coreando sus éxitos

  • 12
  • Diciembre
    2025

Yuri regresó este fin de semana a la Arena Monterrey; la jarocha sigue siendo un ícono atemporal indiscutible, y es que la magnitud de cada producción audiovisual que realiza para sus giras, sumado a la fabulosa interpretación vocal que imprime en sus canciones, ha hecho que cada uno de sus shows sea una experiencia irrepetible para los fanáticos.

Este viernes el coloso de avenida Fundidora fue el escenario con el que llegó el tour Icónica, un espectáculo totalmente renovado, en el que resaltaron más vestuarios, y sorpresas de su nuevo disco.

 Precisamente, hace poco estrenó el video de su nuevo sencillo Tuya para siempre, una potente balada, autoría de José Luis Roma, vocalista del dueto pop Río Roma.

“Esa canción llegó a mis manos hace casi dos años, me la dio José Luis Roma, la escuché y pensé: ‘Esto es un fregadazo’, pasó el tiempo, y por las giras no había podido grabarla; espero que las mujeres se identifiquen con esta canción”, compartió Yuri en entrevista para Ventaneado.

Enfocada en su gira, pero también en una nueva producción discográfica, Yuri terminará este 2025 cargada de trabajo, proyectos, y sintiéndose plena con cada ovación del público. 

“Estoy muy contenta con lo que está pasando, porque es un nuevo disco que sé que les va a gustar mucho a las mujeres, es un disco de despecho, y ya estoy grabándolo.
“Cierro el año trabajando; en enero me tomo mis vacaciones, unos 15 o 20 días para celebrar mi cumpleaños. Estoy muy contenta, cumpliré (en enero) 62 años, me siento feliz con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu, con la familia que tengo, que ha valido la pena, con la carrera que tengo, que es hermosa y que Dios me ha regalado”, compartió.

Miles de fanáticos cantarón a todo pulmón junto a Yuri temas emblema como Maldita primavera, Cuando baja la marea.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_efb0e40bdf
Arma el mejor plan para el inicio del Guadalupe-Reyes
Confirma_Rosalia_fechas_y_precios_de_su_LUX_Tour_2026_en_Mexico_74f8c90d01
Anuncia Rosalía costos de su LUX Tour 2026 en México
INT_9_853d221958
Intocable conquista la Arena Monterrey con cierre de su gira
publicidad

Últimas Noticias

gfjdfj_030330c67a
Lleva Monterrey “Costales de Amor” a familias vulnerables
Leones_en_Accion_45a0787c9e
Retiran 'Leones en Acción' 167 llantas del río Santa Catarina
guadalupe_cumple_100_anos_de_vida_dc03ac691e
Guadalupe Lozano cumple 100 años rodeada de amor en Santiago
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
publicidad
×