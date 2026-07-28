Zendaya deslumbra en el estreno de 'Spider-Man: Brand New Day'

La actriz acaparó miradas en el estreno de Spider-Man: Brand New Day con un diseño de inspiración arácnida que simboliza una metamorfosis

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La actriz Zendaya volvió a demostrar por qué es considerada uno de los mayores referentes de la moda en Hollywood al deslumbrar durante la alfombra roja del estreno de Spider-Man: Brand New Day, donde lució un llamativo atuendo inspirado en el universo del superhéroe, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la noche.

Para la presentación de la nueva entrega de la saga, la actriz eligió un corsé de satén negro diseñado por Ashi Studio, complementado con una espectacular cola de líneas arquitectónicas que evocaba de manera artística la figura de una araña.

Su estilista, Law Roach, explicó que el concepto detrás del diseño buscaba representar una transformación.

"Es una forma abstracta de presentar a la araña; en nuestra mente simboliza la metamorfosis de una mujer en esta criatura", comentó durante el evento, donde también destacó que las joyas pertenecían a la firma Boucheron.

El maquillaje estuvo a cargo de Ernesto Casillas, quien recurrió a productos de Prada Beauty para completar una imagen elegante y sofisticada.

Una gira de prensa marcada por la moda

El estreno en Los Ángeles puso el broche de oro a una gira promocional en la que Zendaya convirtió cada aparición pública en una pasarela.

Entre los atuendos más comentados destacó el vestido con efecto de telaraña, inspirado en la colección "Circus" de John Galliano de 1997, que utilizó durante la premier realizada en Londres.

Roach evitó elegir un favorito entre todos los looks de la gira, aunque reconoció que el diseño de Galliano fue uno de los más memorables por su vínculo con el personaje de Spider-Man.

Semanas antes, la actriz sorprendió a sus seguidores al asistir a un evento para fans en París con una sencilla camiseta vintage de Spider-Man, dejando de lado la alta costura.

La prenda, adquirida por su estilista en eBay por apenas 34.99 dólares, se volvió viral después de que Roach compartiera la compra en redes sociales con el mensaje: "El estilo no siempre tiene por qué costar una fortuna", destacando que la creatividad puede ser más importante que el precio.

La nueva aventura de Spider-Man

En Spider-Man: Brand New Day, Zendaya comparte pantalla con su esposo, Tom Holland, quien vuelve a interpretar a Peter Parker. La historia presenta al héroe enfrentando una nueva realidad en la que las personas más cercanas a él han olvidado quién es.

El elenco también reúne a Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Jacob Batalon, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, en una de las producciones más esperadas del universo cinematográfico de Marvel.