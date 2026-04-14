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Escena

Zendaya perfila el final de Euphoria en medio de nuevos proyectos

La actriz sugirió el cierre de la serie mientras consolida su carrera con estrenos clave en la televisión y cine este año

  • 14
  • Abril
    2026

No hay duda de que la carrera de Zendaya atraviesa un gran momento, pues este año tiene en su agenda el estreno de grandes proyectos, entre ellos el de la tercera temporada de Euphoria.

El primer capítulo de la serie está disponible en HBO desde el domingo y los siete restantes también tendrán un estreno dominical semanal.

Esta temporada, Rue Bennett, el personaje de la actriz, se mostrará más madura, pues en la historia se dio un salto temporal de varios años y estará más enfocada en lo emocional.

Y es que la actriz ha reconocido el enorme impacto que ha tenido interpretar un personaje que le ha enseñado empatía y redención, y que ha marcado un antes y un después en su carrera.

De hecho, la novia de Tom Holland ha dejado entrever que el final de su personaje está cerca, al igual que el de la serie.

Durante su paso por The Drew Barrymore Show, fue clara cuando le preguntaron directamente si esta sería la última entrega de la exitosa serie: "Creo que sí", afirmó, antes de añadir una frase que no deja lugar a dudas: "Se acerca el cierre".

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Aunque HBO no ha confirmado oficialmente el final, lo cierto es que la idea lleva tiempo sobre la mesa. Incluso desde la propia cadena se había insinuado que esta temporada podría servir como conclusión natural para la historia de Rue y el resto de personajes.

El contexto también apunta en esa dirección. El reparto, con nombres como Sydney Sweeney o Jacob Elordi, se ha convertido en uno de los más demandados de Hollywood, lo que complica la continuidad del proyecto a largo plazo.

Y es que en su caso, además de protagonizar películas del Universo Cinematográfico Marvel y la franquicia ganadora del premio Oscar Dune, se ha convertido en una figura dominante y rentable de Hollywood.

Este año está vinculada a "The Odyssey", a la tercera y última entrega de "Dune" y a la cinta "Spider-Man: Brand New Day", que llegará en este otoño. Todo eso sin contar que, junto a Robert Pattinson, estrenó la cinta "The Drama", que ya está en cines.


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