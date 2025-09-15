Acciones de Tesla suben tras compra de Musk en acciones

Las acciones de Tesla subían este lunes después de que el consejero delegado, Elon Musk, revelara la compra de más de 2.5 millones de acciones por un valor aproximado de 1,000 millones de dólares.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos aumentarán más del 5% en las operaciones matutinas.

Musk compró varias cantidades de acciones a diferentes precios el viernes, según un documento regulatorio. El movimiento puede ser interpretado por los mercados como una señal de que el multimillonario sigue confiando en el futuro de la empresa.

Tesla presentó a principios de este mes un paquete de compensación propuesto para Musk que posiblemente lo convertiría en el primer billonario del mundo si alcanza una serie de objetivos extremadamente agresivos para la empresa en la próxima década.

Tesla dijo en un documento regulatorio que entregará a Musk por un valor de hasta el 12% de la empresa en una docena de paquetes separados si la compañía cumple con ciertos objetivos de rendimiento, como aumentos masivos en la producción de automóviles, el precio de las acciones y el beneficio operativo. Si los accionistas aprueban el nuevo paquete de compensación, podría convertir a Musk en el primer ejecutivo del mundo con un billón de dólares, y marcaría un nuevo nivel de compensación desproporcionada en un país ya conocido por remuneraciones extremas. Pero la recompensa es en acciones, no en efectivo, y los objetivos también son extremos.

Para obtener su primer paquete de acciones equivalente al 1% de la empresa, Musk tendría que convencer a los inversores en el mercado de valores de que Tesla vale dos billones de dólares en total, el doble de lo que la valoran hoy, y también alcanzar varios otros hitos. Para recibir todas las acciones ofrecidas y convertirlo en el primer hombre de un billón de dólares del mundo, se requeriría que el valor de mercado aumente a 8,5 billones de dólares, el doble de la empresa más valiosa del mundo actualmente, el fabricante de chips Nvidia.

Tesla ha visto una caída en las ventas este año, en gran parte debido a la reacción negativa por la cercanía de Musk con el presidente Donald Trump. Tesla también enfrenta una competencia cada vez más intensa de los grandes fabricantes de automóviles de Detroit y, particularmente, de China.

Los inversionistas se han mostrado cada vez más preocupados por la trayectoria de la empresa después de que Musk pasó tanto tiempo en Washington este año, convirtiéndose en uno de los funcionarios más destacados del gobierno de Trump en su intento de reducir el tamaño del gobierno de Estados Unidos.

Tesla tiene previsto celebrar su junta anual de accionistas el 6 de noviembre, donde los inversores votarán sobre el nuevo paquete de compensación.

