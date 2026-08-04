Inversionistas cuestionan a Elon Musk sobre acciones de SpaceX

Analistas encuestados estiman que, para el trimestre finalizado el 30 de junio, SpaceX reportará una pérdida neta de $1,900 millones de dólares

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Inversionistas de la empresa buscan cuestionar a Elon Musk este martes sobre los precios de las acciones de SpaceX, antes de que se emitan sus primeros resultados del trimestre.

Sus acciones caen mientras los inversionistas temen que Musk les exageró sobre sus perspectivas futuras. También se preparan para una negociación volátil, ya que algunos directivos de la empresa podrán vender acciones tras el vencimiento de la cláusula de prohibición.

Aunque subieron 19% en su primer día de cotización, este hecho convirtió a Musk en el primer billonario del mundo.

Es probable que le pregunten a Musk cuándo espera terminar las pruebas de los gigantescos cohetes Starship de SpaceX, que la NASA espera usar para volver a llevar hombres a la Luna, cuáles son sus planes para su red de satélites y qué perspectivas hay de poner en órbita centros de datos.

También podría enfrentar preguntas sobre rumores de que SpaceX se fusionará con Tesla.

Analistas encuestados estiman que, para el trimestre finalizado el 30 de junio, SpaceX reportará una pérdida neta de $1,900 millones de dólares, o 23 centavos por acción.

El paquete de acciones disponibles tras el levantamiento de la cláusula de prohibición será el primero de varios que se podrán cotizar durante los próximos meses.

El negocio de comunicaciones satelitales de SpaceX, Starlink, es un gran generador de efectivo para la empresa, con contratos en todo el mundo.