Adquiere Bill Gates participación de Heineken

El registro de la Autoridad de los Mercados Financieros de Países Bajos informó que el multimillonario compró una parte de Heineken a Femsa.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, compró una participación de 3.76 por ciento de la participación en Heineken Holding a la empresa Fomento Económico Mexicano, la cual esta desprendiendo las acciones de la que una vez fue Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.

De acuerdo al registro de la Autoridad de los Mercados Financieros de Países Bajos (AFM), la adquisición se realizó el pasado 17 de febrero. Heineken Holding lleva cuenta con una participación mayoritaria en la cervecera.

La compra realizada por Bill Gates se trata de un total de 10.8 millones de acciones. Al precio actual de las acciones, estas acciones juntas valen poco más de 880 millones de euros (939.87 millones de dólares).

Del paquete, 6.6 millones de acciones son propiedad directa de Gates. Posee los 4.2 millones restantes a través del Fideicomiso de la Fundación Bill & Melinda Gates, el vehículo de inversión que creó con su exesposa. Los rendimientos que Gates obtiene de las inversiones en este fideicomiso se donan a organizaciones benéficas.

Femsa vendió su división de cerveza a Heineken en 2010 y a cambio recibió el 12.3 por ciento del holding y el 8.6 por ciento de las acciones de Heineken NV.

La empresa mexicana ahora quiere enfocarse en las actividades minoristas, el crecimiento en línea y la empresa de bebidas Coca-Cola Femsa. Por eso venderá acciones de Heineken durante los próximos dos o tres años.

Bill Gates no es un verdadero bebedor de cerveza.

El fundador de Microsoft y una de las personas más ricas del mundo, Bill Gates, dijo que 'no era un gran bebedor de cerveza' en una sesión de chat 'Ask Me Anything' de 2018 en Reddit.

'Cuando veo algo como un partido de béisbol, bebo cerveza light para estar en sintonía con los demás bebedores de cerveza. Siento decepcionar a los verdaderos bebedores de cerveza', mencionó en aquella ocasión.

