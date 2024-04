Ryan Reynolds adquiere participación en el Club Necaxa

Los reconocidos actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, famosos por sus proyectos en el mundo del entretenimiento, han decidido expandir su influencia al ámbito deportivo al adquirir una participación en el Club Necaxa.

Reynolds y McElhenney, conocidos por su anterior adquisición del Wrexham AFC en Gales, han dado un paso audaz al invertir en el centenario club de fútbol mexicano. A través de su empresa RR McReynolds Company, los actores buscarán trabajar junto a los actuales propietarios, incluida la reconocida actriz Eva Longoria, para impulsar el perfil del club tanto a nivel nacional como internacional.

Si bien no se ha especificado el papel exacto que desempeñarán Reynolds y McElhenney en la dirección del Club Necaxa, su reputación como inversionistas exitosos y emprendedores sugiere que su participación será significativa. Además, la conexión con Eva Longoria y otros inversores clave indica una colaboración estratégica para impulsar el crecimiento y el desarrollo del club.

La posibilidad de una serie documental similar a "Welcome to Wrexham" plantea una emocionante perspectiva para el Club Necaxa. Esta serie, que sigue la transformación del Wrexham AFC en Gales, ha sido aclamada por su enfoque único y su capacidad para generar interés en el equipo a nivel internacional. Aunque no hay acuerdos confirmados para proyectos similares con el Club Necaxa, la idea de una colaboración entre los inversores y los medios de comunicación es intrigante.

La inversión de Reynolds y McElhenney en el Club Necaxa subraya la importancia de las asociaciones con los medios y las estrategias de promoción en el mundo del deporte moderno. En un momento en que las plataformas de transmisión y el contenido de entretenimiento tienen un impacto significativo en el éxito de las franquicias deportivas, esta asociación tiene el potencial de revitalizar al Club Necaxa y llevarlo a nuevas alturas de éxito y reconocimiento.

No se ha especificado con claridad el alcance de la participación de RR McReynolds en el Club Necaxa. Aunque se considera una participación minoritaria, una fuente cercana al acuerdo sugiere que su tamaño es considerable.

Inversores ven oportunidad en la Liga MX

La Liga MX ha consolidado su posición como la liga de fútbol más vista en Estados Unidos, superando a competidores como la MLS, La Liga y la Premier League inglesa. Sin embargo, a pesar de su gran audiencia, los equipos de la Liga MX cotizan por debajo de sus contrapartes de la MLS en términos de valoración. Esto se debe en parte a diferencias estructurales en la forma en que se gestionan los derechos comerciales y la distribución de ingresos en la liga.

A diferencia de la MLS, la Liga MX no vende sus derechos comerciales como un grupo unificado, lo que lleva a que los equipos más populares, como Chivas y Club América, controlen la mayor parte del dinero en el mercado. Sin embargo, en los últimos años ha habido un impulso para cambiar esta estructura, así como para implementar medidas como la suspensión temporal del descenso a ligas inferiores y un mayor compromiso con la transparencia financiera.

A pesar de estas diferencias y desafíos, los inversores están viendo más allá de la audiencia televisiva actual de la Liga MX y están reconociendo el potencial de crecimiento en el mercado. La liga cuenta con una base de seguidores apasionada y una rica tradición futbolística que atrae a aficionados no solo en México, sino también en Estados Unidos y otros países de habla hispana.

