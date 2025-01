Afirman que México 'no va a cultivar maíz transgénico'

Luego del fallo negativo que se obtuvo del panel sobre el maíz transgénico -en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)- el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, afirmó que en México no se va a cultivar maíz transgénico de ningún tipo y además “no va a faltar maíz blanco”.

A través de una postura destacó la importancia de proteger la biodiversidad del maíz mexicano:

“Lo que la presidenta va a hacer es garantizar lo que verdaderamente nos interesa, y es que en este país no se cultive maíz transgénico ni blanco, ni amarillo, ni azul, ni rojo, ni negro. En este país no se debe y no se va a cultivar maíz transgénico para ningún uso, ni para consumo humano, ni forraje, ni nada”.

El funcionario agregó que el maíz tiene un significado cultural muy profundo para todos los mexicanos, por eso el gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, está protegiendo a los maíces nativos.

“El maíz criollo, nuestras razas, son la gran reserva de la biodiversidad genética, no solo de México, del planeta”, afirmó Berdegué Sacristán, durante el evento Objetivos y prioridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2025.

“En este país no vamos a sembrar maíz transgénico nunca”, enfatizó Berdegué.

Los pequeños productores de maíz con superficies que van de 1 a 5 hectáreas comercializan hasta el 81.8% de su producción, de acuerdo con el Censo Agropecuario realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

