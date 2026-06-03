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Finanzas

Alargan buena racha ventas de autos: crecen casi 5% en mayo

Durante el mes de mayo se comercializaron 127,100 unidades, es decir, 5,990 vehículos más con respecto al mismo mes de 2025

  • 03
  • Junio
    2026

Las ventas de vehículos ligeros en México mantuvieron su tendencia positiva durante mayo de 2026, al registrar un crecimiento anual de 4.9%, impulsando así el mejor desempeño histórico para un mes de mayo y para el acumulado enero-mayo, de acuerdo con cifras difundidas por el Inegi y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Durante mayo se comercializaron 127,100 unidades, es decir, 5,990 vehículos más respecto al mismo mes de 2025. 

Además, frente a abril pasado se observó un avance de 6.9%, equivalente a 8,241 unidades adicionales. 

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las ventas sumaron 627,609 vehículos ligeros, un incremento anual de 4.9 por ciento.

Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, destacó que el mercado superó incluso las previsiones del organismo. 

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en mayo fue superior a lo estimado por la AMDA”, señaló, luego de que la asociación proyectara inicialmente 119,776 unidades para el mes.

Asimismo, el directivo resaltó que “el desempeño actual ya supera récords históricos previos”. 

El volumen de ventas de enero a mayo fue 1.7% mayor al registrado en 2017, considerado hasta ahora el mejor periodo para la industria automotriz en el país.

La AMDA también informó que, “considerando marcas que no reportan cifras al Inegi, las ventas de mayo ascenderían a 136,128 unidades, con un crecimiento anual de 5.2 por ciento”. 

En paralelo, el índice de precios para la compra de automóviles mostró un alza anual de 1.71% a la primera quincena de mayo, por debajo de la inflación general de 4.11%.


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