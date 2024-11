'Amenaza bloque de los BRICS supremacía occidental': Jalife

“Es óptimo que México se integre a los BRICS, pero no lo van a dejar, soy realista, idílicamente yo creo que sí sería genial, sobre todo porque China es una propuesta fascinante de diálogo y civilizaciones, y los únicos dos países con grandes civilizaciones en México tiene una pluralidad de civilizaciones"

“Hoy hay 30 países que están en lista de espera para ingresar a los BRICS y yo no veo que alguien quiere ingresar al G7 y ni los dejan, además de que el G7 no es muy gobernable, y no está en una etapa cohesiva; el decir cuándo se acabará la supremacía de occidente nadie lo sabe”, afirmó