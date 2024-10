Apostarán a infraestructura ante 'boom' generado por nearshoring

En su primera visita a Nuevo León como Secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard presentó los detalles del plan 2024-2030, los cuales incluyen una mayor apuesta por infraestructura y el aprovechamiento del nearshoring.

El funcionario aseguró que la relocalización de empresas y las oportunidades que representa esto para México ante el conflicto comercial de Estados Unidos y China, son vitales en esta agenda.

En el portafolio de inversión se espera el desarrollo de al menos 80 parques industriales, siendo Nuevo León una de las entidades más favorecidas.

Y es que, en total, para el próximo año estarán desarrollándose al menos 15 espacios de este tipo en el estado.

Algunos de los corredores que captarán estas inversiones son el Noroeste que abarca estados como Durango, Sinaloa, Sonora y Zacatecas y el Bajío que contempla Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí.

La infraestructura en temas como energía y agua serán priorizadas, añadió en entrevista posterior a su participación en el BloombergNEF Forum.

“Hay un mapa y estos parques necesitan energía o agua, hay 36 permisos por parque, hay que ver todo eso, es un tema de organización, esto lo vamos a trabajar también con el sector privado.

En la frontera norte (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) está la mayoría (de los parques industriales)”, agregó.

De cara a estos cambios y la coyuntura actual, Ebrard consideró que “el viento está a favor de México ahora, hay veces que lo hemos tenido en contra, así es la navegación, una época en la que teníamos que competir con muchos países en situaciones más desventajosas y hoy tenemos una ventaja”.

Otros temas a los que se enfocará la agenda es desarrollo tecnológico como valor agregado, así como el combate a la informalidad y la simplificación fiscal.

Añadió que se está trabajando en la Agencia Digital, para que se pueda digitalizar todo lo que hace y que las personas que hoy están en condiciones de informalidad tengan acceso a servicios financieros.

“El diseño de la formalidad no debe ser recaudatorio, nada más, tiene que ser el desarrollo. Todavía no hablo con Hacienda, ahora que hable con Hacienda, les digo cómo me fue, a ver cómo salgo de esa junta”, expresó

¿Qué frentes incluye el plan?

Nearshoring

Portafolio de inversión 2025

Desarrollo tecnológico como valor agregado

Reducir la informalidad

Revisión del T-MEC e impulso al contenido nacional



Instalarán Consejo con la IP

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, además adelantó durante su visita en Nuevo León que el próximo mes se instalará al interior de dicha dependencia un Consejo que ayudará a capitalizar, mapear e impulsar las inversiones en el país.

Estará integrado por miembros del sector privado y los gobiernos de los estados.

“Vamos a trabajar con la Comisión Federal de Electricidad y eso también parte del Consejo que quiere formar la presidenta, donde se le asesore e informe sobre las inversiones en México, invitando a un representante del sector privado de cada entidad federativa. Este Consejo se instala en noviembre”, comentó.

Es una representación, por decirlo así, dentro de la Secretaría de Economía del sector privado. Esto nunca ha existido en México y será para que tengamos un solo plan de inversión, resaltó

T-MEC y fortalecer relación con América del Norte

En su mensaje, el secretario de Economía también adelantó que en breve habrá avances en lo relacionado a fortalecer las relaciones con Estados Unidos en la antesala de la revisión del T-MEC en 2026, en donde se buscará impulsar el contenido regional.

La próxima semana, la presidenta Claudia Sheinbaum estará convocando a un encuentro.

Aclaró que en el tema ya se cuenta con una ruta a seguir para llevar a cabo la revisión.

“La Secretaría de Economía trabajará en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para llevar las negociaciones.

Ya tenemos un diseño en la ruta (de la revisión del T-MEC) que vamos a seguir, la idea principal es movilizar todos los intereses legítimos en favor de fortalecer a la región de América del Norte.

Vamos a tener un gran éxito, de hecho empezamos ya la semana que entra, vamos a tener una muy buena asistencia de empresas que va a invertir en México y vamos a tener inversión anuncios de inversión importantes en nuestro país, es la primera reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con la comunidad empresarial de Estados Unidos y de México”, indicó.

El espíritu de esta revisión del TMEC) es ver qué cambió en el mundo y qué podemos hacer mejor entre México, Estados Unidos y Canadá, recalcó.

Una de las metas de la actual administración es aumentar el contenido nacional de lo que se fabrica en territorio nacional, pues actualmente solo llega a 19.5% en promedio en productos de exportación.

