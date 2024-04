Asegura Estado que gigafactory de Tesla para NL aún está en pie

La gigafactory de Tesla en Nuevo León es un proyecto que sigue firme y avanzando, aseguró Iván Rivas, Secretario de Economía en la entidad.

Al ser entrevistado, el funcionario aclaró que, sin embargo, aún no hay una fecha definida para el arranque de su construcción, pues eso depende de la compañía liderada por Elon Musk.

Aunque esta semana se dio a conocer que Tesla atraviesa una mala racha, al enfrentar caída en sus ventas y despidos de personal a nivel global, a nivel local su planta “sigue en pie”, enfatizó Rivas.

De hecho señaló que en lo que respecta al estado se está trabajando en tiempo y forma con la infraestructura necesaria para que puedan instalarse.

“Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la infraestructura alrededor de la planta; las entradas, las salidas, la ampliación de la carretera, la parte del agua, nosotros estamos poniendo todo y estamos listos para que cuando ellos decidan instalarse esté ya todo listo.

La fecha aún no la tenemos, pero claro que sigue en pie (el proyecto), y el plan de nosotros va en tiempo y forma, todo lo que tenemos que hacer para que estén listos, nosotros seguimos trabajando con la misma urgencia que teníamos para que sea lo antes posible. No tenemos considerado que no venga. Estamos convencidos de que sí va a venir”, enfatizó.

Añadió que incluso siguen en diálogo con los directivos de la empresa en todo lo relacionado con contratos o acuerdos.

“Seguimos hablando con los ejecutivos de Tesla porque tenemos que trabajar en contratos que estamos trabajando y en muchas cuestiones que estamos intercambiando. En los contratos de incentivos se está trabajando de la mano de ellos, no ha cambiado nada”, expresó

Por ello, recalcó, “Lo único que yo les puedo decir es que para saber cuándo hay que preguntarle a Tesla. Nosotros estamos listos para cuando ellos lo decidan; seguimos con ellos trabajando, la planta sí viene”.

Con relación a los proveedores de Tesla, el Secretario de Economía también dijo que estos siguen llegando al estado, son directos e indirectos, y algunos de ellos ya dan suministro a la planta de Austin, Texas, que opera dicha compañía.

“Son 40 más o menos y va poco a poco aumentando, y lo único que te pudiera decir es que con los que tenemos ahorita y estamos haciendo negociaciones son cuestiones confidenciales que por eso no hemos anunciado

Estamos en el proceso y los proveedores de Tesla siguen llegando y te digo porque los tenemos nosotros en el pipeline de decisión de si pueden llegar, eso sigue en el proceso. Son Tier 1 y Tier 2, de los dos”, anticipó.

Empieza Tesla con primeros despidos en Estados Unidos

Tesla informó que despedirá a 285 empleados en Buffalo, Nueva York, como parte de sus planes para recortar el 10% de su fuerza laboral global.

La noticia fue dada a conocer por el fabricante de vehículos eléctricos en un aviso legalmente obligatorio.

Como se recordará, fue bajo la presión de la caída de las ventas y la intensificación de la guerra de precios por los vehículos eléctricos que Tesla anunció su última ronda de recortes de empleo el lunes pasado.

El aviso de este miércoles se emitió bajo la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores, que requiere que los empleadores proporcionen un aviso de 60 días antes de los despidos.

En total, Tesla informó en días pasados que despedirá a casi 15,000 empleados a nivel global.

La empresa informó que la medida busca reducir costos y eliminar duplicidades para amortiguar los malos resultados financieros de los últimos meses.

Cabe señalar que las acciones de Tesla han caído un 31% este año.

El propio Elon Musk, CEO de la compañía dio a conocer la noticia por medio de un correo electrónico que envió a sus empleados, y en donde confirmó los recortes que afectarán a más de 14,000 personas, lo cual dijo es necesario.

“A lo largo de los años, hemos crecido rápidamente con múltiples fábricas escalando en todo el mundo. Con este rápido crecimiento ha habido duplicación de roles y funciones laborales en ciertas áreas.

Mientras preparamos a la empresa para nuestra siguiente fase de crecimiento, es extremadamente importante analizar todos los aspectos de la empresa para reducir costos y aumentar la productividad”, explicó Musk en su correo.

“Como parte de este esfuerzo, realizamos una revisión exhaustiva de la organización y tomamos la difícil decisión de reducir nuestra plantilla en más de un 10% a nivel mundial. No hay nada que odio más, pero hay que hacerlo. Esto nos permitirá ser eficientes, innovadores y ansiosos por el próximo ciclo de la fase de crecimiento”, añadió.

