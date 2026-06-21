En América Latina, México destacó al registrar un incremento de 5.4% en la riqueza de este segmento y de 1.8% en su población

Inicio / Finanzas / Aumenta 9.1% la población de millonarios en Norteamérica

La población de individuos de alto patrimonio neto (HNWI) en Norteamérica creció 9.1% durante 2025, impulsada por el sólido desempeño de los mercados bursátiles y la moderación de la inflación.

De acuerdo con el Informe sobre la Riqueza Mundial 2026 de Capgemini, firma especializada en consultoría, tecnología y servicios empresariales, Estados Unidos lideró el crecimiento al sumar 736,000 nuevos millonarios, la mayor cifra registrada por cualquier país en el mundo, con lo que su población de HNWI aumentó 9.2% hasta alcanzar 8.7 millones de personas.

En Canadá, el número de millonarios avanzó 6.7%, equivalente a 30,000 nuevos integrantes a este segmento.

México destaca dentro de América Latina

Para América Latina, la población de HNWI creció apenas 0.3%; sin embargo, México destacó al registrar un incremento de 5.4% en la riqueza de este segmento y de 1.8% en su población, de acuerdo con el reporte.

A nivel mundial, la riqueza de los individuos de alto patrimonio neto aumentó 8.7% en 2025 para alcanzar un récord de 98.3 billones de dólares, mientras que la población global de millonarios creció en casi 2 millones de personas, hasta llegar a 25.3 millones de individuos.

Por otra parte, los individuos con patrimonio neto ultra alto (UHNWI) registraron el mayor crecimiento entre todos los segmentos de riqueza.

Su población aumentó 9.4% interanual y alcanzó alrededor de 250,000 personas en todo el mundo, respaldada por una mayor participación en activos de alto rendimiento.

Capgemini prevé una transformación en la gestión patrimonial

“En 30 años analizando la riqueza global, 2025 representa un momento excepcional por el tamaño de la población mundial de individuos con alto patrimonio neto y los activos que controlan”, afirmó Kartik Ramakrishnan, CEO de la Unidad de Negocio Estratégico de Servicios Financieros de Capgemini y miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo.

El directivo también señaló que “las firmas capaces de combinar personalización, acceso a inversiones y herramientas basadas en inteligencia artificial marcarán el futuro de la gestión patrimonial”.