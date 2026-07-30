Producto Interno Bruto mide el valor total de todos los bienes y servicios producidos durante un periodo determinado, lo que refleja el desempeño de actividades

Inicio / Finanzas / Aumenta 1.5% PIB de México en segundo trimestre de 2026

El Producto Interno Bruto (PIB) en México se incrementó hasta un 1.5% durante el segundo trimestre del 2026.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el periodo de abril a junio se sumó como el segundo trimestre a la alza, debido al incremento en el sector agropecuario del 3.3%; sector industrial 1.6%; así como el de servicios de 1.5%.

Esto refleja una estadística positiva en comparación con el mismo periodo de 2025, donde se reportaba una caída de las actividades primarias de hasta un 2.1%.

Las actividades secundarias este 2026 se vieron beneficiadas por el desempeño de las manufactureras, mientras que las terciarias recibieron un impulso en sectores como el turismo y toda la actividad económica relacionada con el Mundial 2026.

Sobre el PIB mexicano se dio un aumento del 2.1% y 2.2%, lo que confirma una recuperación en la actividad económica.

El Producto Interno Bruto (PIB) mide el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado. En esta ocasión, los resultados reflejan una mayor actividad económica, producción y consumo en el país.

Superan los $50,000 millones de derrama económica por Mundial 2026

Aunque el balón dejó de rodar en las canchas mexicanas, la economía mantuvo el impulso que dejó el Mundial de Futbol 2026.

Al 6 de julio, la derrama económica nacional superó los $50,000 millones de pesos, cifra equivalente a alrededor del 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2026, impulsada por el turismo, el consumo de los hogares y la venta de boletos, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).