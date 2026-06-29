Beneficiarán a más de 20,000 Pymes de NL con financiamiento

El programa +PyMEx de Caintra ha generado un incremento acumulado de $1,761 millones de dólares en compras adicionales a proveedores MiPymes

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La alianza entre Nacional Financiera (Nafin) y la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León permitirá impulsar el acceso al financiamiento para más de 20,000 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del estado, mediante esquemas de factoraje, garantías, capacitación y asistencia técnica que fortalecerán su liquidez y competitividad.

El convenio contempla un programa que iniciará en coordinación con Banregio Grupo Financiero y estará dirigido a grandes empresas afiliadas a Caintra y a sus cadenas de proveeduría.

La estrategia busca ofrecer mejores condiciones de crédito a las MiPymes para facilitar su crecimiento y fortalecer las cadenas de valor.

"Tan solo con las empresas tractoras del programa +PyMEx de Caintra, podríamos beneficiar a más de 20,000 micro, pequeñas y medianas empresas con líneas de factoraje y créditos en mejores condiciones de mercado; a escasas tres semanas que llevamos operando, hemos beneficiado ya a cerca de 250 MiPymes", afirmó Jorge Santos Reyna, presidente de Caintra Nuevo León.

Además, el programa contempla la reducción de tasas para operaciones de factoraje, el otorgamiento de garantías mediante el esquema Credicadenas y programas de capacitación financiera desarrollados por Nafin, Caintra y Banregio.

Posteriormente, se prevé la incorporación de más instituciones bancarias.

La alianza se suma a los objetivos del programa +PyMEx, en el que 25 empresas tractoras se comprometieron a incrementar en 1% anual sus compras a proveedores miPymes.

En cuatro años, esta iniciativa ha generado un aumento acumulado de $1,761 millones de dólares en compras adicionales, fortaleciendo el desarrollo de proveedores y la actividad económica en Nuevo León.