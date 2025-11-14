Cerrar X
Nuevo León

Monterrey inaugura sistemas de captación de agua en escuelas

Estos métodos de reciclaje beneficiarán a más de 2,000 estudiantes de distintos niveles. Se calcula que podrían captar casi 3 millones de litros por año

  • 14
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Monterrey inauguró 14 sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas, lo que aumenta a 25 escuelas con este método de reciclaje en zonas de estrés hídrico. 

Esta iniciativa, impulsada por el alcalde Adrián de la Garza Santos y la colaboración de Arca Continental y Coca-Cola, busca reducir el consumo de agua potable y promover la sustentabilidad. 

“Esto que está haciendo hoy la Universidad, la Prepa nueve, Arca ContinentalCoca-Cola y el municipio de Monterrey, es un esfuerzo importantísimo que quiero significarlo mucho porque es parte de la sustentabilidad”. exclamó el edil.

Los sistemas beneficiarán a 20,000 estudiantes y se estima que captarán 2.9 millones de litros de agua anualmente. Se planea instalar 25 sistemas adicionales con la FIFA para el Mundial de Fútbol 2026. 

Captura de pantalla 2025-11-14 133752.png

Por su parte, el director de Asuntos Públicos de Arca Continental México, Jesús Lucatero, elogió los resultados del trabajo conjunto con la capital del Estado, por lo que afirmó que se donarán más sistemas.

“Fundación Coca-Cola y Arca Continental van a donar otras 25 escuelas para Monterrey para el año 2026, y con esto el municipio de Monterrey llegará a 50 escuelas con agua siendo el municipio, por mucho, con más escuelas con agua de todo el país”.


