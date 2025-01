Biden bloquea venta de US Steel a Nippon Steel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó el acuerdo propuesto para que la empresa japonesa Nippon Steel adquiera U.S. Steel, con sede en Pittsburgh, por casi 15,000 millones de dólares, reafirmando la promesa que hizo en marzo de bloquear la adquisición.

“Necesitamos que las principales empresas estadounidenses que representan la mayor parte de la capacidad de producción de acero de Estados Unidos sigan liderando la lucha en nombre de los intereses nacionales estadounidenses”, dijo Biden en un comunicado emitido este viernes.

Su decisión se produce después de que la Comisión de Inversión Extranjera en Estados Unidos, conocida como CFIUS por sus siglas en inglés, no lograra el mes pasado un consenso sobre los posibles riesgos del acuerdo para la seguridad nacional, y le enviara a Biden, que tenía 15 días para tomar una decisión final, un informe muy esperado sobre la fusión.

La comisión, presidida por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, e integrada por otros miembros del Gabinete, puede recomendar que el presidente bloquee una transacción, y la ley federal le otorga al mandatario ese poder.

Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato dijo a la agencia de noticias The Associated Press el mes pasado que algunas agencias federales representadas en el panel no creían que permitir que una empresa japonesa adquiriera una siderúrgica de propiedad estadounidense planteara riesgos para la seguridad nacional.

La decisión, que llega pocas semanas antes de que el presidente demócrata deje el cargo, podría dañar las relaciones entre Estados Unidos y Japón, el mayor aliado estadounidense en Asia. Japón también es el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense.

Biden ya se había pronunciado en contra del acuerdo en marzo pasado, y contó con el apoyo de United Steelworkers, que no sabían si la empresa mantendría los acuerdos laborales existentes o si reduciría empleos, además de que les preocupaba la transparencia financiera de la empresa.

“Es importante que mantengamos acererías estadounidenses fuertes, impulsadas por trabajadores siderúrgicos estadounidenses”, dijo en marzo en un comunicado, mientras aún buscaba la reelección antes de retirarse de la contienda.

“U.S. Steel ha sido una acerería estadounidense icónica durante más de un siglo, y es vital que siga siendo una acerería estadounidense de propiedad y operación local”.

El presidente electo, Donald Trump, también se ha opuesto a la adquisición y prometió en diciembre en su plataforma Truth Social que bloquearía el acuerdo y usaría incentivos fiscales y aranceles para hacer crecer la empresa.

