Blindan CFE y Concanaco suministro a negocios familiares

Las afectaciones ocasionadas por interrupciones en el servicio eléctrico derivan en pérdidas operativas, reducción de horarios y daños para los establecimientos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) acordaron poner en marcha un programa de coordinación para reducir las afectaciones que provocan las interrupciones en el suministro eléctrico a negocios familiares y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), mediante acciones de bajo costo y alto impacto.

Como parte del acuerdo, ambas instituciones implementarán el programa "Energía Segura para Negocios", que contempla la instalación de mesas permanentes de trabajo entre la CFE y las cámaras empresariales, una línea directa para agilizar el reporte y atención de incidencias.

Además de una mayor difusión de los seguros disponibles para negocios afectados por fallas eléctricas y del programa "CFE Contigo" como canal de acompañamiento al sector empresarial.

"Reconocemos la disposición de la directora general de la CFE, Ing. Emilia Esther Calleja Alor, y de su equipo para construir soluciones conjuntas. Cuando gobierno y sector empresarial trabajan de manera coordinada, los principales beneficiarios son los negocios familiares, las MiPymes y millones de trabajadores que todos los días impulsan la economía del país", afirmó Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur.

El acuerdo surgió tras un diagnóstico nacional elaborado por la Confederación sobre las afectaciones ocasionadas por interrupciones en el servicio eléctrico, que derivan en pérdidas operativas, reducción de horarios y daños para los establecimientos.

La organización señaló que estas acciones buscan fortalecer la prevención, agilizar la atención de reportes y brindar mayor certidumbre a los comercios.

Comercio y servicios mantienen el peso de la economía nacional

Durante la presentación del acuerdo, la Concanaco-Servytur destacó que “el comercio, los servicios y el turismo continúan como el principal motor de la economía nacional al aportar 60.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y generar 64.3% del empleo en el país”.

Además, concentran 82.6% de las unidades económicas, representan 62% del empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y contribuyen con 77.8% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 63.7% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) empresarial.

La Confederación advirtió que, “pese a estos resultados, el sector enfrenta retos como la desaceleración económica, la informalidad laboral, la incertidumbre internacional y la revisión del T-MEC”, por lo que impulsa una agenda enfocada en fortalecer la formalidad, el financiamiento, la digitalización y la seguridad para la actividad económica.

Apagones dejan pérdidas de hasta $40,000 en carnicerías, tiendas y paleterías

Cabe recordar que El Horizonte publicó que los cortes de energía registrados en las últimas semanas han generado pérdidas de entre $2,000 y $40,000 pesos por evento para pequeños comercios, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey.

Las mayores afectaciones se presentan en negocios que dependen de la refrigeración, como carnicerías, paleterías y tiendas de abarrotes.

Según el organismo, una tienda de abarrotes puede perder entre $2,000 y $3,000 pesos por mercancía echada a perder y ventas no realizadas, mientras que una paletería registra daños de $6,000 a $10,000 pesos.

En el caso de las carnicerías, las pérdidas pueden ascender hasta $40,000 pesos cuando se rompe la cadena de frío.

Ante este panorama, la Canacope Monterrey urgió a realizar un diagnóstico de la infraestructura eléctrica en las zonas comerciales con mayor incidencia de fallas y establecer mecanismos más ágiles para la atención de daños y el acceso de las micro y pequeñas empresas a tecnologías de respaldo energético.