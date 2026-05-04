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Tamaulipas

Restaurantes blindan operación ante crisis de agua en Tamaulipas

El 95% ya cuenta con tinacos y cisternas para enfrentar tandeos, mientras Canirac alerta por mayores costos, riesgo eléctrico y pérdidas económicas

  • 04
  • Mayo
    2026

Ante el agravamiento de la crisis hídrica, el sector restaurantero en Tamaulipas ha comenzado a tomar previsiones para evitar afectaciones en su operación.

Actualmente, cerca del 95% de los establecimientos cuenta con sistemas de almacenamiento como tinacos y cisternas, lo que les permite mantener el servicio pese a las interrupciones en el suministro.

En Ciudad Victoria, los negocios del ramo ya enfrentan las primeras consecuencias tras la implementación de tandeos en diversas zonas, lo que ha obligado a intensifi car las estrategias de prevención.

La Cámara Nacional de la Industria de  Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la capital del estado, señaló que la falta de agua ha generado impactos signifi cativos en el sector a nivel nacional, reflejados en una disminución de ingresos y un aumento en los costos operativos, principalmente por la necesidad de adquirir agua mediante pipas.

Frente a este panorama, indicó que se han emitido recomendaciones a los afiliados para fortalecer su infraestructura y garantizar la continuidad del servicio, especialmente en áreas clave como sanitarios y limpieza. 

Explicó que, desde hace varios años, los restauranteros han invertido en sistemas de almacenamiento y bombeo como medida preventiva.

Además, advirtió sobre la importancia de revisar las instalaciones eléctricas, ya que durante la temporada de calor se incrementa el consumo de energía debido al uso simultáneo de equipos de refrigeración y aire acondicionado, lo que podría generar sobrecargas.

El organismo subrayó que, más allá de la inversión en infraestructura, la mayor preocupación del sector radica en las pérdidas económicas que ocasionan las fallas en los servicios básicos, ya sean por cortes locales o por problemas generalizados en el suministro.

Finalmente, se informó que la Canirac mantiene una vigilancia constante tanto del abasto de agua como del servicio 
eléctrico, en coordinación con autoridades municipales y la CFE.


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