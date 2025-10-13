Cae euro por aversión al riesgo de disputas comerciales

El euro se posicionó por debajo de $1.16 dólares debido a la aversión al riesgo por las disputas comercuales entre Estados Unidos y China, así como la crisis política sufrida en Francia.

El Banco Central Europeo fijó hoy el cambio de referencia del euro $1.1569 dólares.

Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China vuelven a entrar en un periodo de tensión debido a las discrepancias entre ambas potencias en torno a las tierras raras y a determinados productos tecnológicos.

El dólar se depreció el viernes después de que el presidente Donald Trump, amenazara de nuevo a China con aranceles del 100% a partir del 1 de noviembre. Sin emvargo, volvió a recuperar posiciones después de que Trump sugiriera en redes sociales que los aranceles adicionales no entrarían en vigor.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación muy estrecha entre $1.1561 y $1.1629 dólares.

