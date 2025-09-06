CE multa a Google por abuso en publicidad online

La Comisión Europea (CE) impuso una multa de dos mil 950 millones de euros (unos tres mil 465 millones de dólares) a Google por abuso de posición dominante en la publicidad en línea, favoreciendo sus propios servicios en detrimento de competidores.

La sanción, anunciada el 5 de septiembre de 2025, es la segunda más alta por prácticas monopolísticas, tras la de más de 4,000 millones por Android.

Bruselas dio a Google 60 días para cesar estas prácticas y adoptar medidas que eliminen conflictos de interés en su cadena de tecnología publicitaria (‘adtech’).

La investigación, iniciada en 2021, concluyó que Google favorecía su plataforma AdX en subastas de anuncios desde al menos 2014, informándole sobre ofertas de competidores y priorizándola en herramientas como Google Ads y DV 360.

Esto reforzó su dominio y permitió cobrar precios elevados. La CE exige correcciones serias y amenaza con nuevas medidas si Google no cumple.

La vicepresidenta Teresa Ribera subrayó que estas prácticas perjudican a editores, anunciantes y consumidores, siendo ilegales bajo las normas de competencia de la UE.

