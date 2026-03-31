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Finanzas

CE estima impacto de guerra en $14 millones de euros

Algunas de esas medidas ya se ensayaron en 2022 al calor de la crisis de precios del gas desatada por la invasión de Rusia sobre Ucrania

  • 31
  • Marzo
    2026

La Comisión Europea (CE) estimó este miércoles en $14 millones de euros el impacto en los precios de la energía que ha tenido el primer mes de conflicto en Medio Oriente.

El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, apremió hoy a los Estados miembros a buscar fórmulas para reducir el consumo de diésel y queroseno, y puso ese precio al encarecimiento de las importaciones de hidrocarburos de la Unión Europea a raíz de la escalada bélica.

"Nos enfrentamos a una situación muy seria (...). No hay que hacerse ilusiones de que será corta, porque no lo será", advirtió el comisario.

El político danés indicó que desde el inicio del conflicto los precios del gas han aumentado 70% y los del petróleo 60%.

Subrayó que la principal preocupación concierne al diésel y al combustible para aviones, el aumento de las restricciones en el mercado del gas, el contagio a los precios de la electricidad y el impacto en la industria.

Sugieren 10 recomendaciones ante prologación de conflicto

Como preparación para la reunión telemática de hoy, Jørgensen planteó una serie de medidas concretas de ahorro de consumo de combustibles fósiles a los Estados miembros, basándose en un documento de recomendaciones publicado recientemente por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"Los mercados petroleros mundiales se enfrentan a una interrupción histórica del suministro en medio de la guerra en Oriente Medio, lo que está provocando un aumento de los precios para los consumidores.

Este hilo destaca 10 medidas inmediatas del lado de la demanda para ayudar a los gobiernos, las empresas y los hogares a mitigar los impactos económicos."

Estas incluyen aumentar el teletrabajo cuando sea posible, reducir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 km/h, fomentar el transporte público, alternar el acceso de coches privados a las carreteras en grandes ciudades según el día o evitar los viajes en avión cuando existan alternativas, entre otras.

"No esperamos que todos los Estados miembros implementen los diez puntos, pero es una muy buena caja de herramientas", comentó el funcionario.

Bruselas intentará hacer los contratos por diferencia (CfD) y los acuerdos privados de compraventa de energía eléctrica (PPA) más amplios y fáciles de aplicar, además de recomendar reducir impuestos a la electricidad y facilitar opciones financieras.

Algunas de esas medidas ya se ensayaron en 2022 al calor de la crisis de precios del gas desatada por la invasión de Rusia sobre Ucrania, aunque entonces la carestía afectó principalmente al gas y se contagió a la electricidad.

 

 

 


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