Cierran mercados globales con resultados mixtos

El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la sesión con una ganancia de 0.62%, su mayor nivel desde el 19 de junio

El mercado de capitales cerró la sesión de este lunes con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global.

En Estados Unidos, se observaron ganancias ante el optimismo sobre las emisoras del sector tecnológico.

El Dow Jones mostró un avance de 0.59%, ganando en tres de las últimas cuatro sesiones.

El Nasdaq Composite registró una ganancia de 2.07%, rompiendo una racha de cinco sesiones de pérdidas.

Por su parte, el S&P 500 ganó 1.17%, también rompiendo una racha de cinco sesiones de caídas. Al interior, resaltaron las ganancias de los sectores: servicios de comunicación con 3.11%, consumo discrecional con 2.68% y tecnologías de la información con 1.69 por ciento.

Europa cierra con resultados mixtos

En Europa, el STOXX 600 registró una ligera ganancia de 0.04%, ganando en tres de las últimas cuatro sesiones.

Por otro lado, el DAX alemán mostró una pérdida de 0.18%, cayendo en cuatro de las últimas cinco sesiones. El CAC 40 francés cayó 0.21% y el FTSE 100 de Londres perdió 0.23%.

En México, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la sesión con una ganancia de 0.62%, su mayor nivel desde el 19 de junio.