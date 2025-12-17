Podcast
Finanzas

Mercados de Estados Unidos cierran con números rojos

El mercado de capitales tuvo pérdidas en los principales índices bursátiles a nivel global, pues reportaron retrocesos, a excepción del FTSE 100, que ganó 0.92%

  • 17
  • Diciembre
    2025

Al cierre de la jornada de este miércoles, los mercados a nivel global reportaron números rojos, siendo los de Estados Unidos los que tuvieron las caídas más pronunciadas.

En específico, se informó que en el mercado de capitales hubo pérdidas generalizadas en los principales índices bursátiles a nivel global, ya que todos reportaron retrocesos, a excepción del FTSE 100 de Londres, que ganó 0.92%, luego de la desaceleración en la inflación del Reino Unido de noviembre. 

Analistas financieros destacaron que las pérdidas se debieron principalmente al sector tecnológico. 

Por ejemplo, el Dow Jones mostró una caída de 0.47%, ligando 4 sesiones a la baja; a su vez, el Nasdaq Composite perdió 1.81%, la mayor desde el 20 de noviembre, mientras que el S&P 500 cayó 1.16%, también ligando cuatro sesiones de pérdidas.

Al interior, resaltaron las caídas de los sectores: tecnologías de la información con -2.19%, servicios de comunicación con -1.90%, industrial con -1.64% y consumo discrecional con -1.22 por ciento.

En el caso de Europa, el STOXX 600 registró una ligera pérdida de 0.001%, cayendo por segunda sesión al hilo.

Por su parte, el DAX alemán cayó 0.48% y el CAC 40 francés mostró una pérdida de 0.25 por ciento. 

En México, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la sesión con una caída de 1.11%, ligando 3 sesiones de pérdidas y cerrando en su menor nivel desde el 24 de noviembre.

Al interior, resaltaron las caídas de La Comer con -3.80%, Gentera con -3.57%, Kimberly-Clark con -3.15%, GCC con -2.90% y Genomma Lab con -2.66 por ciento.


Comentarios

Etiquetas:
