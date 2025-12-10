Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_10_at_6_08_36_PM_04076cfe2f
Finanzas

Comercios en NL esperan ventas por $650 mdp por final de Liga MX

La derrama se explica por el gasto tanto los aficionados que asisten al estadio como aquellos que consumen desde restaurantes, bares y reuniones sociales

  • 10
  • Diciembre
    2025

El sector comercio, de servicios y turismo de Nuevo León se declaró listo para “golear” con la celebración de la final de futbol entre Tigres y Toluca.

De acuerdo con información de la Canaco Monterrey, con motivo de la final de futbol entre los Tigres de la UANL y Toluca, se espera alcanzar una derrama económica de $650 millones de pesos conjunta, es decir, entre los dos partidos de la final, consolidándose así como uno de los eventos deportivos de mayor impacto económico del año en Monterrey.

Esto considerando antecedentes registrados en partidos anteriores de la misma magnitud, el comportamiento de consumo actual, la inflación acumulada y el incremento de visitantes foráneos.

Dicha derrama se explica por el gasto que realizan tanto los aficionados que asisten al estadio como aquellos que consumen desde restaurantes, bares y reuniones sociales.

Se espera un gasto promedio de aproximadamente $2,500 pesos por asistente y $1,100 pesos por aficionado que participa en el consumo sin adquirir boleto, lo que genera la mayor actividad económica en sectores como alimentos y bebidas, comercio, entretenimiento, artículos deportivos, estacionamientos, transporte urbano y servicios complementarios.

Esta final también detonará actividad turística por visitantes provenientes de otros estados, lo que representa ingresos adicionales para hotelería, servicios de hospedaje, transporte y mercadotecnia vinculada al evento.

Al compararse con el resto de los partidos realizados por Monterrey durante la liguilla, la final se posiciona en el rango más alto de impacto económico, en niveles similares a partidos definitorios recientes y muy por encima del comercio habitual asociado a un encuentro regular de temporada.

La final Tigres vs. Toluca favorecerá al dinamismo económico, activación comercial y fortalecerá la proyección turística y empresarial de la ciudad, reforzando así el papel de Monterrey como sede deportiva de relevancia nacional, destacó la Canaco en un comunicado.

Cabe mencionar que un partido de Tigres en temporada regular genera una derrama estimada entre los $100 y $125 millones de pesos.

Su participación en instancias definitorias sostiene ciclos de consumo durante el año, impulsa a pequeñas, medianas y grandes empresas y beneficia de manera directa a miles de trabajadores del sector servicios, puntualizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aranceles_china_mexico_325fc695ba
Exige China a México frenar aranceles del 50% a sus productos
Miguel_Flores_ee3dd012ac
Destaca Miguel Flores reducción del 70% en delitos en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_12_11_at_1_13_22_AM_5b6616d323
Tigres ‘asusta’ a los Diablos Rojos del Toluca… ¡en la Liguilla!
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_53_2c2e1ba935
Estado aceptaría que diputados no aprueben aumento en ISN
Adelantan_visita_a_la_Basilica_para_evitar_aglomeraciones_Virgen_de_Guadalupe_12_de_diciembre_Basilica_de_Guadalupe_303c72d72d
Adelantan su visita a la Basílica para evitar aglomeraciones
EH_UNA_FOTO_54_bb4cc62067
Investigan restos óseos hallados en vivienda de San Nicolás
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T090835_329_213736ab0c
Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
publicidad
×