Comercios en NL esperan ventas por $650 mdp por final de Liga MX

El sector comercio, de servicios y turismo de Nuevo León se declaró listo para “golear” con la celebración de la final de futbol entre Tigres y Toluca.

De acuerdo con información de la Canaco Monterrey, con motivo de la final de futbol entre los Tigres de la UANL y Toluca, se espera alcanzar una derrama económica de $650 millones de pesos conjunta, es decir, entre los dos partidos de la final, consolidándose así como uno de los eventos deportivos de mayor impacto económico del año en Monterrey.

Esto considerando antecedentes registrados en partidos anteriores de la misma magnitud, el comportamiento de consumo actual, la inflación acumulada y el incremento de visitantes foráneos.

Dicha derrama se explica por el gasto que realizan tanto los aficionados que asisten al estadio como aquellos que consumen desde restaurantes, bares y reuniones sociales.

Se espera un gasto promedio de aproximadamente $2,500 pesos por asistente y $1,100 pesos por aficionado que participa en el consumo sin adquirir boleto, lo que genera la mayor actividad económica en sectores como alimentos y bebidas, comercio, entretenimiento, artículos deportivos, estacionamientos, transporte urbano y servicios complementarios.

Esta final también detonará actividad turística por visitantes provenientes de otros estados, lo que representa ingresos adicionales para hotelería, servicios de hospedaje, transporte y mercadotecnia vinculada al evento.

Al compararse con el resto de los partidos realizados por Monterrey durante la liguilla, la final se posiciona en el rango más alto de impacto económico, en niveles similares a partidos definitorios recientes y muy por encima del comercio habitual asociado a un encuentro regular de temporada.

La final Tigres vs. Toluca favorecerá al dinamismo económico, activación comercial y fortalecerá la proyección turística y empresarial de la ciudad, reforzando así el papel de Monterrey como sede deportiva de relevancia nacional, destacó la Canaco en un comunicado.

Cabe mencionar que un partido de Tigres en temporada regular genera una derrama estimada entre los $100 y $125 millones de pesos.

Su participación en instancias definitorias sostiene ciclos de consumo durante el año, impulsa a pequeñas, medianas y grandes empresas y beneficia de manera directa a miles de trabajadores del sector servicios, puntualizó.

Comentarios