Consolas suben de precio, pero el “gaming” mantiene su aumento

El gasto promedio asociado a una consola fija pasó de 7 mil 24.1 pesos a 7 mil 924.5 pesos, lo que representa un incremento anual de 12.8%

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El mercado de videojuegos en México continúa en expansión y, pese al encarecimiento de las consolas, mantiene un sólido dinamismo.

Al tercer trimestre de 2025, el país alcanzó 73.85 millones de videojugadores de seis años o más y se estima que la cifra supere los 75 millones durante el segundo trimestre, con un crecimiento anual de 2.6%, de acuerdo con un análisis de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Consolas generan la mayor parte de los ingresos

Aunque únicamente 22.5% de los jugadores utiliza una consola fija, este segmento genera 79.4% de los ingresos de la industria, equivalente a 33 mil 644 millones de pesos.

Además, la adopción de estas plataformas sigue creciendo y ya suma 16.6 millones de usuarios en el país.

El estudio también muestra un aumento en el costo de acceso al gaming.

El gasto promedio asociado a una consola fija pasó de 7 mil 24.1 pesos a 7 mil 924.5 pesos, lo que representa un incremento anual de 12.8%.

En tanto, solo tres de cada 10 consolas en uso corresponden a la generación más reciente, lo que refleja una renovación tecnológica todavía moderada.

Alza de precios podría cambiar hábitos de compra

En este contexto, The CIU advirtió que los incrementos de precios anunciados por Nintendo, PlayStation y Xbox podrían modificar el comportamiento de compra de los consumidores mexicanos.

"El incremento simultáneo en los precios del hardware podría favorecer la extensión de los ciclos de reemplazo, una mayor participación del mercado secundario y la convivencia prolongada entre distintas generaciones de consolas", señaló Alberto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit.

Actualmente, Xbox lidera el mercado mexicano de consolas fijas con 49.3% de participación, seguida de PlayStation con 35.2% y Nintendo con 15.5%.

Para The CIU, "el principal reto para la industria será mantener la accesibilidad económica de un segmento que, aunque representa menos de una cuarta parte de los jugadores, continúa siendo el principal generador de ingresos del mercado de videojuegos en México".