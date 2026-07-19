Dejarán vacaciones de verano $883,000 millones en turismo

Alrededor de 3.6 millones de unidades económicas de los sectores comercio, servicios y turismo registrarán una mayor actividad durante la temporada

El periodo vacacional de verano de 2026 dejará una derrama económica estimada de $883,000 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 6.5%, impulsando la actividad de millones de negocios familiares en todo México, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Vacaciones movilizarán a estudiantes y docentes

La organización previó que el receso escolar, que se desarrolla del 16 de julio al 30 de agosto, movilizará a 36.9 millones de estudiantes y docentes, lo que favorecerá principalmente a hoteles, restaurantes, transporte, agencias de viaje, comercios, cafeterías, parques temáticos y actividades culturales.

Asimismo, estimó que alrededor de 3.6 millones de unidades económicas de los sectores comercio, servicios y turismo registrarán una mayor actividad durante la temporada, con beneficios tanto para destinos de playa como para ciudades y los más de 170 Pueblos Mágicos del país.

Buscan fortalecer el turismo y el consumo local

"Las vacaciones de verano no solo representan un periodo de descanso para las familias mexicanas; también significan una oportunidad para fortalecer la economía local, generar empleo e impulsar a millones de negocios familiares que todos los días sostienen el desarrollo de sus comunidades", afirmó Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur.

A su vez, la Confederación señaló que continuará promoviendo iniciativas como La Gran Escapada y Viernes Muy Mexicano, con el objetivo de fortalecer el turismo interno y fomentar el consumo en negocios locales y formales durante la temporada vacacional.