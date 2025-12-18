¡A celebrar!: Dejarán fiestas decembrinas más de $600,000 mdp

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que las fiestas decembrinas 2025 podrían generar una derrama económica estimada de $608,000 millones de pesos, un alza de 8.4% comparado con lo registrado en 2024.

Este desempeño se verá impulsado por el consumo turístico que abarca rubros como transporte, hotelería y restaurantes, y por el gasto asociado a las celebraciones de fin de año.

Destacó que el dinamismo de la temporada beneficiará a 4.8 millones de unidades económicas, especialmente en giros como hospedaje (incluido por aplicación), tiendas departamentales, agencias de viajes, transportes, restaurantes, alimentos y bebidas, mercados públicos, electrónicos, ropa, calzado y juguetes.

De acuerdo con el estudio de la empresa global Kantar, para diciembre de 2025 se estima que 52% de las familias celebrará Navidad en casa y 45% Año Nuevo en casa; y 37% lo hará en casa de amistades o familiares.

En costos, se estima que una cena tradicional (pasta, romeritos, pierna/pavo/bacalao y bebidas) puede ubicarse entre $3,500 y $4,000 pesos para cinco personas, y un regalo navideño entre $500 y $1,500 pesos.

En un contexto donde las familias ajustan su consumo, el organismo subrayó que la conversación pública debe partir de una realidad: celebrar sí, pero cuidando el bolsillo.

En ese sentido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) refiere que una familia puede gastar entre $11,000 y $19,000 pesos durante la temporada, considerando cena de Navidad y Año Nuevo, así como regalos.

“Esta temporada es clave para millones de negocios y también para millones de hogares. El objetivo no es pedir que se gaste más, sino que se gaste mejor: con planeación, compras seguras y en comercio establecido, para que la derrama se quede en las comunidades y se traduzca en empleo”, señaló el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre.

El organismo hizo un llamado a celebrar con responsabilidad y fortalecer la economía local, por lo cual convocó a consumidores y comercios a que esta temporada se traduzca en bienestar comunitario.

Por ello solicito que exista planeación del gasto para evitar endeudamientos innecesarios, así como comparar precios y efectuar compras seguras.

