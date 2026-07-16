Detona mundial demanda de crédito; crece 7.5%

La cartera vigente total de la banca múltiple ascendió a $8.34 billones de pesos, un crecimiento real de 2.54% al cierre de mayo

En la antesala de la Copa Mundial de Futbol 2026, la demanda de crédito entre los mexicanos mostró un repunte.

Al cierre de mayo, la cartera total de los créditos de consumo otorgados por la banca múltiple alcanzó un saldo de $1.96 billones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 7.5% en términos reales, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El organismo señaló que “el dinamismo estuvo impulsado principalmente por el uso de tarjetas de crédito, cuyo saldo se ubicó en $727,672 millones de pesos, equivalente a un crecimiento anual real de 7.75%, reflejando un mayor gasto de los hogares en un periodo marcado por el consumo de bienes y servicios previo al evento deportivo”.

BBVA lidera el financiamiento al consumo

Por institución, BBVA México encabezó el financiamiento al consumo con una participación de 29.75% del mercado, al registrar una cartera de $584,935 millones de pesos y un crecimiento real de 8.01%.

Le siguieron Banamex, con una participación de 13.79%, y Banorte, que concentró 13.22% del mercado y destacó por un alza de 15.89% en su cartera.

En contraste, HSBC fue el único de los principales bancos que reportó una disminución en este segmento, al registrar una contracción real de 19.21%.

En tanto, BanCoppel sobresalió entre las instituciones de menor tamaño al registrar el mayor crecimiento en financiamiento al consumo, con un incremento anual de 30.53%, informó la CNBV.

De manera general, la cartera vigente total de la banca múltiple ascendió a $8.34 billones de pesos, un crecimiento real de 2.54% al cierre de mayo, según datos del regulador financiero.