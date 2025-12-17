Podcast
Finanzas

Detona turismo economía de NL: dejará derrama 23% mayor en 2025

La expectativa es que, durante este año, se alcance una derrama económica de $33,880 millones de pesos, impulsada por la llegada de más visitantes

El sector turismo de Nuevo León seguirá impulsando la economía local, al registrar una mayor derrama económica este año.

La Secretaría de Turismo compartió a El Horizonte que la expectativa es que, durante 2025, la industria turística alcance $33,880 millones de pesos.

La cifra será un 23.2% mayor con respecto a lo alcanzado el año pasado, cuando totalizó en $27,489 millones de pesos.  

En el caso de los turistas, se prevé el arribo de al menos 3 millones 412,930, lo que será un 5.5% superior respecto a los 3 millones 233,980 registrados en 2024.

Con relación a la ocupación hotelera, la proyección es que se ubique en 64% al cierre de 2025, manteniendo los niveles del año anterior.

  En semanas recientes, la titular de la Secretaría de Turismo, Maricarmen Martínez, subrayó que este comportamiento refleja la confianza de los visitantes y la ampliación sostenida de la oferta turística.

De igual manera, detalló que el Aeropuerto Internacional de Monterrey movilizó 15 millones de pasajeros, consolidándose como el mejor aeropuerto del norte del país y uno de los principales centros de conexión aérea en México.

También destacó el crecimiento del turismo de reuniones, ya que la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) atendió más de 120 eventos, “generando una derrama económica superior a $3,000 millones de pesos”, lo que fortalece el liderazgo del estado como sede de convenciones, congresos y exposiciones.

Entre otros resultados alcanzados este año, también resaltó que durante la Semana Santa 2025 se captaron aproximadamente $1,282 millones de pesos en derrama económica, convirtiéndose en una de las temporadas más atractivas para los turistas de todo el mundo.

Cabe mencionar que el turismo representa el 5.7% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, con un valor estimado de más de $104,000 millones de pesos, posicionando a Nuevo León en el sexto lugar a escala nacional.

¿Cómo pinta el 2026?

Además, para todo el 2026, e impulsada por la celebración del Mundial de Futbol, la expectativa es que la derrama turística para el estado sea aún mayor, pues se prevé la llegada de un total de 3.75 millones de turistas al estado.

En específico, se anticipa que tan solo los cuatro partidos celebrados en la entidad atraerán a más de 375,000 visitantes con una derrama de $2,000 millones de pesos.

La secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, destacó que por ello ya trabajan en coordinación con la Federación y los municipios para tener todo listo rumbo a la fiesta más importante del futbol.

“Esto nos prepara para el reto más grande, el Mundial de 2026. Esperamos que nos visiten alrededor de 375,000 visitantes y una derrama directa de $2,000 millones de pesos; contamos con infraestructura hotelera en expansión, 11 rutas directas hacia otras sedes y 13 circuitos turísticos activos".

"Este trabajo se ha realizado en coordinación permanente con municipios y dependencias estatales. El estado está listo para competir, para recibir y para mostrar al mundo quiénes somos, listos para que el turismo siga generando bienestar y fortaleciendo la identidad de nuestro estado, trabajando con responsabilidad, con transparencia y con resultados”, indicó la funcionaria estatal.


