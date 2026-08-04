Develan el primer auto 100% eléctrico hecho en NL

El proyecto forma parte del Plan México para fortalecer la industria automotriz y acelerar la transición hacia la electromovilidad

Autoridades estatales y directivos de KIA presentaron en Nuevo León el primer auto 100% eléctrico fabricado en la entidad.

En el evento protocolario, Andy Kim, presidente de Kia México, destacó el proyecto al asegurar que eligieron al mejor estado del país para fabricar el modelo EV3.

“Nos convertimos en el centro de electromovilidad más importante de México. Este proyecto se hace realidad, un logro que significa alta tecnología, empleos, desarrollo regional y el gran orgullo de decir que el EV3 está hecho en el mejor estado de México, Nuevo León”, expresó.

En su mensaje, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó el arranque del proyecto.

“Hoy damos un anuncio importante porque la electromovilidad se convierte en realidad en Nuevo León y en México; este es el símbolo de la electromovilidad y en donde Nuevo León es punta de lanza. Un aplauso para KIA por aventarse y confiar en Nuevo León”, resaltó.

Por su parte, Alejandro Medina, director de Experiencia del Consumidor de Kia México, participó en la presentación del vehículo, en donde habló de sus funcionalidades y las facilidades que se otorgan para cargarlo.

Esto a través de la app KIA Conecta, en donde pueden acercarse a tu ubicación y darte apoyo.

Cabe mencionar que El Horizonte publicó que el proyecto fue anunciado el pasado 29 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como parte del Plan México para fortalecer la industria automotriz y acelerar la transición hacia la electromovilidad.

La producción del SUV totalmente eléctrico EV3 en la planta de KIA ubicada en el municipio de Pesquería, que arranca este 4 de agosto, permitirá que el modelo llegue no solo al mercado mexicano, sino también a Latinoamérica, Europa y otros destinos internacionales, aprovechando la red de tratados comerciales con los que cuenta México.

Hasta ahora, este vehículo era fabricado exclusivamente en Corea del Sur.

Además, la armadora invertirá $649 millones de dólares entre 2026 y 2028 para modernizar sus instalaciones en Nuevo León, proyecto que contempla la generación de 2,000 empleos en una primera etapa y el fortalecimiento de las cadenas de suministro vinculadas con baterías, semiconductores, electrónica y autopartes.

Como parte de la expansión, KIA también busca consolidar a Nuevo León como un referente nacional en electromovilidad.

Actualmente, cuenta con 58 puntos de carga en la entidad y 137 en todo el país, además de impulsar inversiones en infraestructura sustentable dentro de su complejo de Pesquería, como una planta de tratamiento de agua y un sistema de energía fotovoltaica.