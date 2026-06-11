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Finanzas

Dialogan sobre desafíos sobre reducción de jornada laboral

La anticipación será clave para que las compañías puedan cumplir con la nueva normativa sin generar impactos negativos en sus operaciones

  • 11
  • Junio
    2026

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas obligará a las empresas a replantear su operación para evitar afectaciones en productividad y competitividad, coincidieron especialistas, representantes sindicales y autoridades durante el Encuentro Laboral Canaco 2026.

En el evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey, los participantes señalaron que uno de los principales desafíos será adaptar procesos y esquemas de trabajo sin comprometer la viabilidad de los negocios, particularmente en sectores con alta demanda operativa como comercio, servicios y turismo.

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Especialistas piden fortalecer planeación y control operativo

Como parte de las actividades, Alejandro Caro, Partner de Labor & Employment de EY, y Yeshua Gómez, Partner de People Advisory Services de la misma firma, expusieron que las empresas deberán fortalecer sus mecanismos de control operativo y planeación para enfrentar los cambios que traerá la reforma laboral.

Posteriormente, durante el panel “Visión 360 sobre la reforma”, especialistas del sector jurídico, laboral y sindical coincidieron en que la anticipación será clave para que las compañías puedan cumplir con la nueva normativa sin generar impactos negativos en sus operaciones.

Asimismo, los participantes destacaron la necesidad de encontrar un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas.

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Canaco continuará impulsando espacios de diálogo

En ese sentido, la Canaco Monterrey señaló que continuará impulsando espacios de diálogo para analizar los efectos de la reforma y facilitar la toma de decisiones estratégicas en el sector productivo.

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