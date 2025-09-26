China ‘le pondrá lupa’ a los aranceles de México

El Ministerio de Comercio de China inició este jueves una revisión sobre nuevos aranceles que planea imponer México a productos de países con los que no tiene acuerdos comerciales.

El gobierno chino comenzó así el proceso formal de revisión-investigación, aun cuando la medida todavía no entra en vigor y requiere la aprobación del Congreso de la Unión.

Cabe mencionar que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum propuso imponer el arancel máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) a 1,463 clasificaciones de productos (fracciones arancelarias) que forman parte de 17 sectores estratégicos.

Esta iniciativa forma parte del Paquete Económico 2026, el cual requiere aprobarse por los legisladores en 2025.

En ese sentido, el Ministerio de Comercio de China anunció este jueves el inicio de un proceso de análisis sobre barreras al comercio y la inversión en relación con las medidas restrictivas impuestas por México.

Según el comunicado, el gobierno chino hará esta indagación de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Comercio Exterior de la República Popular China y las Normas para la Investigación de Barreras al Comercio Exterior emitidas por el Ministerio de Comercio.

Las pruebas y la información preliminares obtenidas por el Ministerio indican que, de conformidad con la propuesta publicada el 9 de septiembre de 2025 relativa a los ajustes de múltiples derechos de importación, el gobierno mexicano tiene la intención de aumentar los tipos arancelarios de importación de los productos referidos.

Así, de conformidad con los artículos 36 y 37 de la Ley de Comercio Exterior de la República Popular China y los artículos 12 y 35 de las Normas para la Investigación de Barreras al Comercio Exterior, el Ministerio de Comercio decide iniciar una investigación sobre las medidas restrictivas pertinentes de México en relación con China, a partir del 25 de septiembre de 2025.

Las categorías de productos afectadas incluyen automóviles y piezas, textiles, prendas de vestir, plásticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, artículos de cuero, papel y cartón, entre otros.

El proceso tendrá una duración inicial de seis meses, prorrogable hasta un máximo de nueve en caso de circunstancias excepcionales.

En el periodo, el Ministerio de Comercio de China podrá recabar información mediante cuestionarios, audiencias e inspecciones, y las partes interesadas dispondrán de 20 días para presentar sus observaciones iniciales.

Se reúne Ebrard con Embajador de China y abordan tema arancelario

La Secretaría de Economía (SE) se pronunció sobre el inicio de un proceso de revisión por parte de China a las medidas restrictivas anunciadas por el gobierno federal en semanas recientes.

La dependencia federal señala que todas las decisiones en materia comercial adoptadas por el país son soberanas y respetan los límites máximos arancelarios establecidos por la Organización Mundial de Comercio.

“A estas (decisiones) las motiva el objetivo referido de proteger a la industria y los trabajadores del país, así como corregir el crecimiento del déficit comercial de México con otros países, máximo que ha sido del 83% en los últimos cinco años".

"Como lo expuso el secretario Marcelo Ebrard al Embajador de la República Popular China, Daojiang Chen, y como se ha transmitido al gobierno de ese país a través de diferentes canales, las recientes decisiones de México derivan de un legítimo interés nacional y no de presiones externas, ni de un diseño con criterio geopolítico”, explicó la SE.

Tras una reunión entre Ebrard y Chen, la dependencia reiteró su disposición de mantener un diálogo constructivo en materia económica y comercial con las autoridades de la República Popular China relevantes para estos temas.

Por ello, ha girado una atenta invitación a sus autoridades para enviar una delegación a nuestro país y mantener conversaciones en la materia.

