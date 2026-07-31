Especialistas advierten que la legislación mexicana protege la integridad de las obras y podría dar un tratamiento distinto a casos como el de Anthropic

Inicio / Finanzas / Explican por qué caso Anthropic abriría debate legal en México

La controversia generada por Anthropic, empresa que adquirió millones de libros impresos para digitalizarlos y entrenar modelos de inteligencia artificial, abrió un debate sobre los alcances de los derechos de autor en México, donde la legislación protege la integridad de las obras aun cuando los ejemplares pertenezcan a un propietario particular.

Especialistas en propiedad intelectual señalaron que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en México los autores conservan sus derechos morales sobre las obras, lo que podría derivar en un escenario jurídico distinto para una práctica como la realizada por Anthropic.

El tema cobró relevancia luego de que una jueza federal de EUA aprobara un acuerdo por $1,500 millones de dólares para resolver una demanda colectiva relacionada con el uso de 482,460 libros obtenidos de bibliotecas pirata.

Analizan diferencias legales entre México y EUA

De forma paralela al proceso judicial, documentos presentados ante la corte revelaron que Anthropic desarrolló el denominado Proyecto Panamá, mediante el cual desarmó millones de libros impresos para escanearlos y convertirlos en una biblioteca digital utilizada para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial.

En entrevista con El Horionzte, Ramón Cabrera, socio de Spetsen, firma especializada en propiedad intelectual, explicó que la legislación mexicana establece diferencias importantes respecto al marco jurídico estadounidense.

Detalló que en México los autores mantienen los llamados derechos morales sobre sus creaciones, por lo que la adquisición del ejemplar físico no implica la libertad absoluta para modificarlo, destruirlo o mutilarlo.

Autores conservan derechos sobre sus obras

El especialista indicó que, conforme al marco legal mexicano, un autor puede reclamar si considera que su obra fue destruida o alterada, aun cuando el libro pertenezca legalmente a otra persona.

En contraste, explicó que en Estados Unidos el propietario del ejemplar cuenta con mayor libertad para disponer del bien material, ya que el tratamiento jurídico de los derechos morales es distinto.

Por ello, consideró que una práctica como la aplicada por Anthropic podría enfrentar un análisis legal diferente si ocurriera bajo la legislación mexicana, donde la protección a la integridad de las obras tiene un mayor alcance.

IA mantiene abierto el debate sobre derechos de autor

Cabrera añadió que el desarrollo acelerado de herramientas de inteligencia artificial ha colocado nuevamente sobre la mesa la discusión entre el aprovechamiento tecnológico de contenidos y la protección de los derechos de los creadores.

El especialista señaló que el debate jurídico continuará conforme avancen los casos relacionados con el entrenamiento de modelos de IA mediante obras protegidas por derechos de autor y conforme evolucionen las legislaciones para atender estos nuevos escenarios.