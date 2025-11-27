Cerrar X
Nuevo León

Advierten por habilidades que tienen acosadores digitales

Expertos explican cómo ganan confianza de las víctimas, manipulan y amenazan, y ofrecen recomendaciones a padres para prevenir y actuar ante el abuso digital

Un “groomer” o acosador digital recurre a todas sus habilidades para hacer caer a sus víctimas: los menores de edad. 

La psicoterapeuta Alicia Villanueva explica cómo inicia todo.

"Lo curioso y lo alarmante es que no se acerca como un extraño peligroso, sino que es muy sutil, es muy sigiloso; de ahí viene la palabra en inglés 'groom', que quiere decir acicalar. 

Así como los animales lo hacen, para una cuestión social o para ir preparando para algo, así operan los groomers", afirma. Este es el modus operandi de un groomer. --Inicia creando confianza, mediante sobornos o engaños. --Simula tener otra edad o similar a la de su víctima. --Puede ofrecer regalos, busca empatía, hace como que escucha sus problemas. - Aísla al menor de familia, amistades y maestros, dejándolo desprotegido. --Pide que todo sea un "secreto". 

Se protege, y pregunta a la víctima si alguien más conoce su relación. --Ya en confianza, empieza a introducir temas sexuales. 

Manipula, amenaza o chantajea para que la víctima le envíe material sexual, y busca culminar con un encuentro físico. Pero ¿cuál es el perfil del acosador digital? La especialista explicó que por lo general es alguien que sufrió abuso, y quiere replicarlo en otros. 

"Ha vivido mucha violencia, ha estado en un entorno que ha sido muy desagradable para él, y desafortunadamente muchos abusadores han vivido el abuso también", refirió. Lo más importante es qué deben hacer los papás cuando sus hijos caen en garras de un groomer.

"Guardar evidencias, guardar capturas de pantalla, conversaciones, links que hayan mandado de algún lugar web. Y sobre todo: que pongan la denuncia, que se haga la queja también por la plataforma por la que se tuvo este acoso o este abuso y que también pongan las denuncias correspondientes para que se pueda hacer algo y no regañar al hijo, más bien comprenderlo, hablarlo", explicó. 

La psicoterapeuta pidió a los papás reforzar la comunicación y comprender a los hijos, tener contraseñas compartidas y supervisar lo que hacen en la red.


