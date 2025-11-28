Imparables: exportaciones alcanzan monto histórico

Las exportaciones mexicanas siguen imparables y, pese a la incertidumbre global, lograron su mejor registro en la historia.

Esto se refleja en datos del mes de octubre, en donde se observa que el valor de dichos envíos se disparó a un monto de $66,132 millones de dólares, lo que representó un aumento de 14.7% con respecto al mismo mes de 2024, cuando se alcanzaron $57,671 millones de dólares, siendo su mejor cifra desde que se tiene registro.

Ese avance se vio impulsado principalmente por las manufacturas, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dicha tasa de crecimiento en las exportaciones fue impulsada por un incremento de 16.3% en las exportaciones no petroleras y por una reducción de 29.8% en las petroleras.

Un dato relevante es que, al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 17.1% a tasa anual, y las canalizadas al resto del mundo, un 12.3 por ciento.

Aunado a ello, se observa que en octubre del presente año, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de $61,644 millones de dólares, lo que representó un avance de 17.4 por ciento a tasa anual.

El instituto detalló que los incrementos más importantes se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas, al dispararse 110.9%; de productos de la minerometalurgia, 14.1%; de equipo profesional y científico, con 13.1%; y de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con 10 por ciento.

No obstante, se observa que en medio de la política arancelaria de Estados Unidos, las exportaciones de productos automotrices registraron una reducción anual de 14%, la cual derivó de descensos de 14% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 14.1% en las dirigidas a otros mercados del mundo.

Cabe mencionar que en los primeros diez meses de 2025, el valor de las exportaciones totales de México alcanzó un total de $547,775 millones de dólares, lo que significó un incremento anual de 6.6 por ciento.

Dicha tasa derivó de un crecimiento de 8.2% en las exportaciones no petroleras, y de una caída de 24.3% en las petroleras.

En tanto que durante enero-octubre de este año, la estructura del valor de las exportaciones de mercancías fue de bienes manufacturados, 91.5%; productos petroleros, 3.3%; bienes agropecuarios, 3.2%; y productos extractivos no petroleros, 2 por ciento.

Importaciones crecen 13%

En octubre de 2025, el valor de las importaciones de mercancías fue de $65,526 millones de dólares y representó un avance anual de 12.8%, lo que a su vez significó un máximo histórico.

Así, durante el mes de referencia, las importaciones de bienes de consumo ascendieron a $9,860 millones de dólares, cifra que se tradujo en un alza anual de 10.7 por ciento.

Dicha tasa resultó de un avance de 13.2% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de una reducción de 1.8% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).

Aunado a ello, se informó que se importaron bienes de uso intermedio por un valor de $50,630 millones, nivel superior en 15.7% al reportado en octubre de 2024.

A su vez, dicha cifra derivó de un incremento de 16.9% en las importaciones de productos de uso intermedio no petroleros y de una caída de 3% en las de productos de uso intermedio petroleros.

En específico, las importaciones de bienes de capital alcanzaron un total de $5,037 millones de dólares, lo que implicó un descenso anual de 7.4 por ciento.

Al hablar del periodo enero-octubre de 2025, el valor acumulado de las importaciones totales fue de $550,096 millones, lo cual representó un monto mayor en 3.1% al observado en el mismo lapso de 2024.

