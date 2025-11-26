Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_26_at_12_20_09_AM_a1d1b36231
Finanzas

Lanzan iniciativa para impulsar a emprendedores en NL

Canacope lanzó la estrategia Red de Economía Familiar y Comercio de Barrio, que iniciará con el mercado emprendedor 'Bahía Navideña' del 29 al 30 de noviembre

  • 26
  • Noviembre
    2025

A fin de apoyar a la economía local y la comunidad emprendedora, la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey encabezó el lanzamiento de la iniciativa “Estrategia Estatal Red de Economía Familiar y Comercio de Barrio”.

El objetivo es fortalecer a las familias emprendedoras, impulsar el comercio local y consolidar una visión de prosperidad sostenible en el estado.

Esta iniciativa iniciará formalmente a través de una alianza institucional entre el Municipio de Santiago, Nuevo León, el Hotel Resort Bahía Escondida, la empresa Siigo Aspel, Canacope Monterrey y Mujeres Emprendedoras de Canacope capítulo Santiago, Nuevo León.

La primera acción es el lanzamiento de “Mercado emprendedor Bahía Navideña”, que se celebrará los días 29 y 30 de noviembre en las instalaciones de Bahía Escondida.

La “Bahía Navideña” es un espacio donde el comerciante, el emprendedor local podrá exponer sus productos o servicios al público en general, que podrá consumir lo hecho en Nuevo León y a precios accesibles.

Este espacio no solo será una expo-venta o un punto de esparcimiento, sino un mecanismo de apoyo para el expositor, quien podrá tener trato directo para resolver trámites, recibir orientación profesional, profesionalizar el emprendimiento y dignificar el papel del comercio de barrio en el desarrollo regional.

“Mercado emprendedor Bahía Navideña”, también busca activar el turismo regional y promover artesanías locales.

Al respecto, Catalina Domínguez, presidenta de Canacope Monterrey, comentó que la cámara aportará un acompañamiento técnico integral mediante capacitaciones y talleres de impacto inmediato que lleven al éxito a estos emprendimientos.

“Este bloque interinstitucional marca el inicio de un esfuerzo articulado para impulsar la economía familiar, profesionalizar el emprendimiento. Además, la estrategia ha sido diseñada para generar un efecto real, visible y transformador, con impacto político positivo, conexión emocional con las familias, confianza sectorial y una narrativa sólida de servicio y bienestar social”, expresó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Samuel_Garcia_d757cabb4a
Expande Samuel programa 'Apoyamos a las Mujeres' a Cadereyta
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T165052_567_0a99065d89
¡Se darán su taco en San Pedro con festival culinario!
corralongrua_779b43ba95
Beneficia Juárez con 'Descuentos a la Orden' a automovilistas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_25_at_21_37_24_35096b3e47
Participa UNID en el Foro de Formación Dual en Educación Superior
Whats_App_Image_2025_11_26_at_12_09_11_AM_c8ce73f10d
EUA ‘le hace el feo’ a China: le compra menos en la última década
Whats_App_Image_2025_11_26_at_12_12_23_AM_9d0bbc08a0
Cae confianza de consumidores en EUA a su nivel más bajo
publicidad

Más Vistas

nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×