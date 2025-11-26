Lanzan iniciativa para impulsar a emprendedores en NL

A fin de apoyar a la economía local y la comunidad emprendedora, la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey encabezó el lanzamiento de la iniciativa “Estrategia Estatal Red de Economía Familiar y Comercio de Barrio”.

El objetivo es fortalecer a las familias emprendedoras, impulsar el comercio local y consolidar una visión de prosperidad sostenible en el estado.

Esta iniciativa iniciará formalmente a través de una alianza institucional entre el Municipio de Santiago, Nuevo León, el Hotel Resort Bahía Escondida, la empresa Siigo Aspel, Canacope Monterrey y Mujeres Emprendedoras de Canacope capítulo Santiago, Nuevo León.

La primera acción es el lanzamiento de “Mercado emprendedor Bahía Navideña”, que se celebrará los días 29 y 30 de noviembre en las instalaciones de Bahía Escondida.

La “Bahía Navideña” es un espacio donde el comerciante, el emprendedor local podrá exponer sus productos o servicios al público en general, que podrá consumir lo hecho en Nuevo León y a precios accesibles.

Este espacio no solo será una expo-venta o un punto de esparcimiento, sino un mecanismo de apoyo para el expositor, quien podrá tener trato directo para resolver trámites, recibir orientación profesional, profesionalizar el emprendimiento y dignificar el papel del comercio de barrio en el desarrollo regional.

“Mercado emprendedor Bahía Navideña”, también busca activar el turismo regional y promover artesanías locales.

Al respecto, Catalina Domínguez, presidenta de Canacope Monterrey, comentó que la cámara aportará un acompañamiento técnico integral mediante capacitaciones y talleres de impacto inmediato que lleven al éxito a estos emprendimientos.

“Este bloque interinstitucional marca el inicio de un esfuerzo articulado para impulsar la economía familiar, profesionalizar el emprendimiento. Además, la estrategia ha sido diseñada para generar un efecto real, visible y transformador, con impacto político positivo, conexión emocional con las familias, confianza sectorial y una narrativa sólida de servicio y bienestar social”, expresó.

