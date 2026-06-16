Lanzan 'Guardianes de Valores' para fortalecer a la niñez

Con el propósito de impulsar una cultura de integridad desde edades tempranas, el Gobierno de Nuevo León puso en marcha el programa “Guardianes de Valores”, una estrategia enfocada en promover principios como el respeto, la honestidad, la empatía, la responsabilidad y el liderazgo entre niñas y niños.

La iniciativa, desarrollada por la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, busca acercar estos valores a la población infantil mediante herramientas dinámicas que faciliten el aprendizaje y la participación.

El programa incorpora videos, juegos, canciones y personajes creados especialmente para transmitir mensajes relacionados con la integridad y la convivencia positiva.

La metodología pretende que los estudiantes aprendan de manera entretenida conceptos fundamentales para su desarrollo personal y social, al tiempo que refuerzan conductas orientadas al bien común.

Primera jornada reúne a 450 participantes

La actividad inaugural se llevó a cabo en la Escuela Club de Leones No. 10, donde participaron 295 estudiantes y 155 madres y padres de familia, para un total de 450 asistentes.

La institución fue elegida para el arranque del programa debido a su trayectoria académica y a los reconocimientos obtenidos tanto a nivel nacional como internacional.

La titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, María Teresa Herrera Tello, destacó que la formación de valores desde la infancia es una herramienta clave para construir una sociedad más participativa, responsable y comprometida.

La funcionaria señaló que la educación en valores requiere la colaboración de autoridades, escuelas y familias, por lo que el programa busca involucrar a toda la comunidad educativa en espacios de reflexión y aprendizaje.

Asimismo, subrayó que fomentar principios como la honestidad, el respeto y la solidaridad contribuye a fortalecer la confianza ciudadana, mejorar la convivencia y prevenir conductas relacionadas con la corrupción.

Proyecto con visión de largo plazo

Tras la respuesta obtenida en su primera implementación, “Guardianes de Valores” se perfila como una estrategia con potencial para consolidarse como un programa institucional permanente.

La meta es contribuir a la formación de nuevas generaciones comprometidas con los valores, la participación ciudadana y el desarrollo de Nuevo León, fortaleciendo desde la infancia las bases para una sociedad más sólida y responsable.

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