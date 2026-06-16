Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
photo_4999397535650614405_y_ab833175f3
Nuevo León

Lanzan 'Guardianes de Valores' para fortalecer a la niñez

Nuevo León puso en marcha un programa que promueve valores entre niñas y niños mediante actividades lúdicas y participación familiar

  • 16
  • Junio
    2026

Con el propósito de impulsar una cultura de integridad desde edades tempranas, el Gobierno de Nuevo León puso en marcha el programa “Guardianes de Valores”, una estrategia enfocada en promover principios como el respeto, la honestidad, la empatía, la responsabilidad y el liderazgo entre niñas y niños.

La iniciativa, desarrollada por la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, busca acercar estos valores a la población infantil mediante herramientas dinámicas que faciliten el aprendizaje y la participación.

El programa incorpora videos, juegos, canciones y personajes creados especialmente para transmitir mensajes relacionados con la integridad y la convivencia positiva.

La metodología pretende que los estudiantes aprendan de manera entretenida conceptos fundamentales para su desarrollo personal y social, al tiempo que refuerzan conductas orientadas al bien común.

photo_4999397535650614406_y.jpg

Primera jornada reúne a 450 participantes

La actividad inaugural se llevó a cabo en la Escuela Club de Leones No. 10, donde participaron 295 estudiantes y 155 madres y padres de familia, para un total de 450 asistentes.

La institución fue elegida para el arranque del programa debido a su trayectoria académica y a los reconocimientos obtenidos tanto a nivel nacional como internacional.

La titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, María Teresa Herrera Tello, destacó que la formación de valores desde la infancia es una herramienta clave para construir una sociedad más participativa, responsable y comprometida.

La funcionaria señaló que la educación en valores requiere la colaboración de autoridades, escuelas y familias, por lo que el programa busca involucrar a toda la comunidad educativa en espacios de reflexión y aprendizaje.

Asimismo, subrayó que fomentar principios como la honestidad, el respeto y la solidaridad contribuye a fortalecer la confianza ciudadana, mejorar la convivencia y prevenir conductas relacionadas con la corrupción.

photo_4999397535650614404_y.jpg

Proyecto con visión de largo plazo

Tras la respuesta obtenida en su primera implementación, “Guardianes de Valores” se perfila como una estrategia con potencial para consolidarse como un programa institucional permanente.

La meta es contribuir a la formación de nuevas generaciones comprometidas con los valores, la participación ciudadana y el desarrollo de Nuevo León, fortaleciendo desde la infancia las bases para una sociedad más sólida y responsable.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_lirios_presa_la_boca_7c0793273e
Plaga de lirio acuático en presa de La Boca amenaza agua y fauna
Condones_1_d8bd75c201
Repartirá NL 200 mil condones durante el Mundial FIFA 2026™
Whats_App_Image_2026_06_18_at_1_06_05_AM_66a2b0d7b9
Princesa japonesa llega a NL para partido histórico
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_06_18_at_12_35_34_AM_2d17eef475
Se incrementa 6% precio de vivienda en Nuevo León
Whats_App_Image_2026_06_18_at_1_48_42_AM_f8e0aa6f44
AHMSA busca tumbar la subasta de sus activos
iphone_17_f8db4cd3c1
iPhone 17 saldrá más caro ante mayor costo de chips por la IA
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
publicidad
×