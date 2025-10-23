Lidera NL creación de empleos en manufactura de exportación 

En creación de nuevos empleos de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), Nuevo León se coloca como primer lugar nacional.

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Economía, dio a conocer que la entidad se mantiene como líder en el tema, de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondientes a agosto de 2025.

En este periodo, Nuevo León alcanzó 386,821 empleos IMMEX, ubicándose en primer lugar nacional en empleo total dentro del programa y consolidando su posición como el motor industrial de México.

El estado encabezó la generación de empleo directo, con 3,364 nuevos puestos en agosto y un acumulado de 6,749 empleos de enero a agosto de 2025, lo que reafirma su liderazgo en la expansión de la industria manufacturera y de servicios de exportación.

En materia de crecimiento empresarial, Nuevo León también se posicionó como líder nacional en creación de nuevas empresas IMMEX durante agosto, con la incorporación de 4 establecimientos, alcanzando un total de 15 nuevos registros en el acumulado de los primeros ocho meses del año.

De acuerdo con los datos del Inegi, la entidad cuenta actualmente con 737 establecimientos IMMEX.

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha, destacó que estos resultados reflejan un crecimiento constante de la industria, así como la confianza de los inversionistas en el estado.

“Los resultados del sector IMMEX confirman que Nuevo León se mantiene a la cabeza en empleo industrial, productividad y atracción de inversiones. Somos un referente nacional en generación de empleos formales y en la consolidación de cadenas de valor”, señaló Rocha.

Agregó que el compromiso del gobierno estatal es seguir fortaleciendo el entorno para las empresas exportadoras.

“Continuaremos impulsando un entorno competitivo que permita a las industrias seguir creciendo y generando más oportunidades laborales para las familias nuevoleonesas”, enfatizó.

De acuerdo con las cifras oficiales, Nuevo León contribuye de manera significativa al total nacional de empleo IMMEX, manteniendo una participación superior al 13% en los puestos generados por el programa en México.

